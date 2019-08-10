Муждабаев предложил захватить Венедиктова и обменять на Сенцова

В своем Facebook украинский журналист опубликовал фрагмент интервью Венедиктова в Киеве, в котором главред «Эха Москвы» ответил на вопрос, знаком ли он с Муждабаевым.

«Он несколько раз приходил к нам в эфир. В должности заместителя главреда «Московского комсомольца». Бывает, что людей переклинивает, особенно когда их нацию начинают обижать», — приводятся на скриншоте слова Венедиктова.

«Тут абсолютно ясно, с каким циничным пропагандистом и преступником мы имеем дело. Точнее, мы вынуждены его иметь «благодаря» Госпогранслужбе и СБУ , которые пускают в Украину преступников, которых на самом деле нужно арестовать за антиукраинскую деятельность и обменивать на [осужденного за организацию терактов в Крыму Олега] Сенцова», — подчеркнул Муждабаев.

По мнению Муждабаева, Венедиктов «по „весу“ на такой обмен тянет». «В гибридной войне на уничтожение Украины сейчас как раз время таких — гибридных пропагандистов. Которые еще и публично предлагают себя в „посредники“ между „братскими народами“ и даже их властями, намекают в интервью в Украине (!) на „обмен“ Крыма на Донбасс», — добавил он.

«При встрече — а Венедиктов сказал в том же интервью, что в сентябре снова приедет в Киев — я хотел бы его увидеть и при встрече влепить пощечину. За себя, за крымских татар, за украинцев. За его преднамеренную ложь и работу на нашего врага. Я думаю, Венедиктов был бы не очень рад нашей встрече, и будет всячески ее избегать, поэтому также пожму руку любому, кто, случайно увидев этого преступника в Киеве, влепит ему пощечину», — заключил Муждабаев.

Ранее Венедиктов пообещал открыть бюро «Эха Москвы» на Украине.