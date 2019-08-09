Эксперты предсказали судьбу транзита российского газа через Украину

Украина наращивает объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ). Согласно данным на сайте «Укртрансгаза», они составили уже 16,394 миллиарда кубометров.

Киев увеличивает объемы газа в преддверии истекающего действующего контракта на транзит российского газа. Он заканчивается в конце этого года. При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским «Газпромом»

Так, на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа, отмечал он.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Следующий раунд трехсторонних переговоров планируется в середине сентября, когда до истечения контракта останется несколько месяцев, сообщал источник ТАСС. Европейские представители скорее всего выступят за заключение нового соглашения на 10 лет.

Между тем у Украины и России разные точки зрения по поводу того, какими должны быть новые условия контракта.

Так, в «Нафтогазе» открыто говорят о намерении сохранить транзит газа на долгосрочный период. При этом, как поясняет Констант Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности , Киев хочет, чтобы им гарантировали транзит не меньше определенного объема — около $60-40 млрд

В «Газпроме» хотят другого. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что «Газпром» собирается продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной, но на небольшой срок — около года.

«Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» («Северный Поток — 2», «Турецкий поток»)», — говорил собеседник агентства.

Так, в прошлом году Россия прокачала 86 млрд куб. м через Украину, комментирует Констант Симонов.

Если просуммировать мощность «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», то получится 55 млрд куб и 31 млрд куб, соответственно, те же 86 млрд куб.

«Вот один в один мощность этих газопроводов совпадает с объемом прокачки в прошлом году. Ну, соответственно, вывод, который можно сделать, что когда мы построим, мы в аккурат все это дело заменим», — отмечает эксперт.

Однако, поскольку не понятно, какой будет спрос на газ в Европе и есть большая вероятность, что он вырастет, то и украинский транзит России очень желательно сохранить, говорит Симонов. Только не на тех условиях, что выставляет Украина.

При этом, как объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский , ни Россия, ни Украина не заинтересованы в обострении газового конфликта.

«Существует обоюдная зависимость — у Украины от поставок российского газа, а у российского «Газпрома» — от необходимости сохранить рентабельность до включения альтернативных газопроводов, и эта зависимость скорее всего приведет к краткосрочной, на год договоренности о транзите и поставках», — говорит он.

По окончании 2020 года вопрос транзита будет снова рассматриваться: российская сторона увидит «политические успехи» команды Владимира Зеленского и, исходя из этого, формировать свою позицию.

«Поскольку сложная политическая ситуация на Украине в ближайшие 2-3 года вряд ли стабилизируется, значит, заключать долгосрочный контракт «Газпрому» невыгодно: позиция его оппонентов с каждым годом будет становиться все слабее, а его — все сильнее, за счет «Северных потоков» и «Турецкого потока».

В то же время, остановки транзита не будет — для российских элит это слишком тяжелый с точки зрения имиджа шаг, затрагивающий социальную сферу Украины, на это не пойдут. Если не успеют подготовить новое соглашение, газ будет продолжать поступать, и параллельно будут идти переговоры с сильным перевесом российской стороны», — отмечает эксперт.

"Скорее всего, наиболее вероятный сценарий — что договорятся о сокращении транзита, но до приемлемых уровней — 30-40 млрд кубометров", — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

«Все-таки для России невыгодно терять дополнительные транзитные мощности экспорта газа в Европу. Однако вопрос о тарифах более сложный — Украина ранее показывала свое непостоянство в этом вопросе, в обход договора завышая резко тарифы, манипулируя своим монопольным положением. Киев, очевидно, не слишком захочет по более низким тарифам делать транзит, но особого выбора уже не будет. Скорее всего, в каком-то приемлемом объеме транзит сохранится, но тарифы могут быть на 20-30% ниже текущих», — резюмирует он.