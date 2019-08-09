«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети

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«Подняли, сфоткали и спрятали»: «патриоты Украины» насмешили соцсети 

Вести.Ru 25 минут назад
Интернет-пользователи с юмором отнеслись к информации о том, что в Крыму подняли украинский флаг.
В Крыму подняли украинский флаг
Ранее в социальной сети Facebook председатель Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев опубликовал пост со снимками украинского флага, который якобы подняли в Судаке. По его словам, это сделали местные патриоты Украины в знак памяти о четырех убитых 6 августа солдатах.
Далеко не все пользователи положительно или хотя бы нейтрально отнеслись к данной публикации. Пользователь @5z5zzz оставил ироничный комментарий: "Подняли, сфоткали и тут же спрятали. Как кто-то смог бы успеть на такое среагировать?".
Владимир Шилков написал: "Как подняли, так и спустят". Пользователь @VanillaVanill также не осталась в стороне и поучительно прокомментировала: "Я вам больше скажу: в Севастополе рядом с администрацией стоит памятник Шевченко, туда приносят цветы, и никто ничего не рушит. Учитесь".
Без внимания не оставила пост Богдана Ковалева и социальная сеть "ВКонтакте". Так, Наталья Сарач предположила, что таким образом украинские патриоты бесятся от бессилия.
Alex Mineos высказал мнение, что в данной ситуации имел место алкоголь: "Снимем, кто-то явно (перебрал) горилки с салом — отрезвим".
Крым стал принадлежать России после событий 2014 года. Там был проведен референдум, на котором более 96 процентов высказались положительно в отношении вхождения Крыма в состав России. С того момента украинские власти не оставляют в покое данную ситуацию. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом.
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Комментарии4
Украина , Видео , В мире , Богдан Ковалев , Республика Крым , Судак
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