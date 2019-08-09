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Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: president.gov.ua
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она может пройти в Нью-Йорке.
Тейлор подтвердил, что сейчас идёт подготовка и к официальному визиту Зеленского в США, сообщает «Интерфакс-Украина».
Также есть вероятность встречи глав двух стран в Польше во время Генассамблеи ООН.
Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах — в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены, — сказал Тейлор.
Он при этом опроверг информацию, что встречу Зеленского и Трампа отложили. По словам поверенного в делах США, она состоится, но сроки пока не определены.
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Украина , В мире , США , Уильям Тейлор , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Интерфакс , Нью-Йорк
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