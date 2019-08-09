Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Тейлор подтвердил, что сейчас идёт подготовка и к официальному визиту Зеленского в США, сообщает «Интерфакс-Украина».

Также есть вероятность встречи глав двух стран в Польше во время Генассамблеи ООН

Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах — в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены, — сказал Тейлор.

Он при этом опроверг информацию, что встречу Зеленского и Трампа отложили. По словам поверенного в делах США, она состоится, но сроки пока не определены.