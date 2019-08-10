Украинские шахтеры хотят провести пикет у офиса президента

Михаил Волынец. Украинские шахтеры могут приехать в Киев для проведения пикета у офиса президента и других ведомств из-за долгов по зарплате, сообщил в субботу глава Независимого профсоюза горняков Украины

"Шахтеры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев и 25 августа, в день их профессионального праздника Дня шахтера, провести пикетирование под стенами офиса президента и других правительственных учреждений с требованием выплаты задолженности им заработной платы", — написал Волынец в Facebook.

По его словам, горняки шахты "Кураховская" в субботу продолжили акцию протеста.

В пятницу они уже перекрывали дорогу в Донецкой области.

Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.