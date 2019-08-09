Украина вопреки запрету впустила самолет РФ

Украина пустила российский пассажирский самолет в свое воздушное пространство, сообщает пресс-служба Украэроруха в фейсбуке.

Украэрорух — государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины, а авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в 2015 году.

Тем не менее днем 7 августа 2019-го «Боинг» российской авиакомпании «Глобус», летевший из Бари в Москву, получил разрешение на использование украинского воздушного пространства.

Там самолет провел 26 минут. Пересечение воздушного пространства произошло в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра, а понадобилось экипажу лайнера для обхода грозы.

«Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации и решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации», — объяснил директор Украэроруха Александр Доценко.

Он добавил, что безопасность полетов в воздушном пространстве Украины — приоритет для возглавляемой им организации.