Украина вопреки запрету впустила к себе российский самолет

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, сообщила организация «Украэроруха» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что самолет российского авиаперевозчика «Глобус» Boeing-738 пролетел над Львовской областью. Разрешение было дано, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за плохих погодных условий.

Самолет находился в воздушном пространстве Украины 26 минут, говорится в сообщении.

Ранее Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией. «Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаем готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за их полетов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними.