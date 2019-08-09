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Украина вопреки запрету впустила к себе российский самолет 

Lenta.ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, сообщила организация «Украэроруха» на своей странице в Facebook.
Отмечается, что самолет российского авиаперевозчика «Глобус» Boeing-738 пролетел над Львовской областью. Разрешение было дано, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за плохих погодных условий.
Самолет находился в воздушном пространстве Украины 26 минут, говорится в сообщении.
Ранее Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией. «Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаем готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.
В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за их полетов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними.
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Комментарии
Украина , Политика , Александр Нерадько , Росавиация
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