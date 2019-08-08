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Суд разрешил провести обыски у Кличко 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд принял решение предоставить Нацполиции право на обыск Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на материалы Голосеевского районного суда Киева.
Полиция получит доступ к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций КГГА с возможностью изъятия их оригиналов. Эти меры предприняты в рамках расследования обстоятельств строительства участка Большой окружной дороги в украинской столице.
В материалах следствия отмечается, что на строительство участка этой дороги был объявлен тендер на сумму 375,6 миллиона гривен. После того, как тендер выиграла одна из компаний, КГГА выдала новое распоряжение о корректировки проекта, согласно которому стоимость строительства участка длиной 1,8 километра возросла до 1,125 миллиарда гривен.
Было возбуждено дело по статье «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах».
В конце июля стало известно о конфликте между офисом президента страны Владимира Зеленского и мэром Киева Кличко. Глава администрации Андрей Богдан обвинил градоначальника в потере контроля над столицей, а Кличко в ответ назвал его лживым непрофессионалом.
Это произошло после того, как в СМИ заговорили о планах Зеленского уволить Кличко с поста главы КГГА, а после — разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.
Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.
Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.
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Комментарии
Украина , В мире , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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