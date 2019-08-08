Возвращение Порошенко, интервью Коломойского, Крым Зеленского и ужас Апаршина

Пётр Порошенко , которого совсем недавно объявили едва ли не беженцем, вернулся на Украину . Самого Петра Алексеевича никто не видел. Только его самолёт и «Мерседесы», но опровержений многочисленных публикаций в СМИ о возвращении ни от самого экс-президента, ни от его семьи, ни от партийного офиса «Европейской солидарности» не последовало

Так что, похоже, что действительно вернулся.

Тем более что возвращение совпало с публикацией интервью, которое Коломойский дал RBC. Игорь Валерьевич, до сих пор обещавший Петру Алексеевичу кары небесные и давно пустивший свору своих подручных по следу Порошенко, внезапно сменил гнев на милость, заявил, что претензий к экс-президенту не имеет, подчеркнул роль Порошенко в остановке «российской агрессии» и в целом благожелательно о нём отозвался, отрицая наличие любых конфликтов в прошлом и настоящем. Даже национализация «Приватбанка» теперь трактуется Коломойским не как преступление Порошенко, а как ошибка, допущенная экс-президентом под давлением МВФ и на основе некорректной информации, поступавшей от окружения.

«Пауки договорились»? Похоже, что да. Конечно, договорённость, как и всё на Украине, временная, как только она исчерпает свой потенциал (заложенный под неё ресурс), «благородные доны» вновь вцепятся друг другу в глотку (или в кошелёк). Но пока объявлено перемирие. В чём же причина и каковы последствия столь внезапной приостановки разгоравшегося межолигархического конфликта?

Напомню, что неделю назад Украину на непродолжительный срок покинул не только Порошенко с семьёй, но и Кличко. В обоих случаях речь шла о непродолжительном отдыхе (до середины-конца августа). Конечно, лето на исходе, две избирательные кампании подряд могли измотать Порошенко, да и мэр Киева известен своей любовью отдохнуть от «трудов праведных». Но не будем забывать, что после парламентских выборов начался важнейший этап: торг о коалиции и оппозиции, а также формирование правительства.

Зеленский может решить оба вопроса, опираясь на однопартийное большинство в Раде. Но это не значит, что ему совсем не нужна подстраховка от ненадёжных мажоритарщиков (это пока они присягу не приняли и не вступили в полномочия их можно всем стадом на семинары в Карпатах загонять). Кроме того, демонстрация «национального единства» в виде «широкой коалиции» перекладывает часть ответственности за будущие провалы «народного президента» на его партнёров.

В общем, Порошенко было чем заняться в Киеве. Не считая даже необходимости отбиваться от своры шакалов Коломойского. Давление на экс-президента как раз и имело своей целью не столько посадить его, сколько вытолкать из страны, чтобы затем (по не раз опробованной на других схеме) поделить его беззащитные украинские активы. Бежавший за рубеж признаёт своё поражение, и его начинают рвать все.

Кличко также было чем заняться в Киеве, где его упорно пытаются сбить с позиции главы Киевгоргосадминистрации, оставив мэром без полномочий. Причём по той же схеме, что и с Порошенко, пугают уголовными делами, чтобы сделать сговорчивее.

И вот два основных оппонента Коломойского внезапно синхронно покидают страну. При этом они полны оптимизма и собираются «прибыть с отдыха» победителями уже к сентябрю, если не раньше. Накануне убытия обоих выступает Ляшко и заявляет, что договорился с Кличко о совместном противостоянии распространению «зелёной чумы». Кличко летит в США , жалуется на Зеленского Рудольфу Джулиани и получает полную поддержку адвоката Трампа. Затем начинается активность Яроша, угрожающего неназванным «реваншистам» вооружённым отпором и активизирующим создание в составе своей Украинской добровольческой армии «батальонов территориальной самообороны». Аваков молчит, но его Национальная гвардия находится в готовности выступить (неизвестно только за кого и против кого). Ахметовские СМИ и политические проекты начинают дистанцироваться от Коломойского.

Как вишенка на торт, в информационное пространство вбрасывается слух, что Порошенко и Медведчук договорились о совместном противостоянии Зеленскому/Кломойскому в парламенте. Оба достаточно циничны для того, чтобы произвести такой финт ушами. Поэтому независимо от достоверности слух в целом воспринимается как описание если ещё не случившегося, то вполне возможного развития событий.

Против новой власти явно складывается мощный внутренний альянс. Радикальные националисты, различные олигархические группировки и региональные авторитетные политики готовы объединиться против Коломойского так же, как они раньше объединились против Порошенко. Обратим внимание, что, для того чтобы поставить власть Зеленского под контроль, не надо свергать «народного президента». Надо только избавиться от регента-Коломойского и назначить вместо него регентский совет, представляющий интересы всех участников процесса — вернуть Украину из состояния олигархической диктатуры (власть одного олигарха) в состояние олигархической республики (олигархический консенсус).

Внутриполитический кризис наложился на полный внешнеполитический провал Игоря Валерьевича. Его попытка переориентироваться на потребление российских ресурсов, ничего не меняя в сути украинской власти, как мы и предупреждали, оказалась провальной. Сверхдержавы не торгуются с барыгами. И Россия не стала разговаривать с Коломойским, проигнорировав десятки его гонцов, прибывавших в Москву с «деловыми предложениями».

ЕС просто игнорирует «олигарха всея Украины» и созданный им политический режим. США вяло, но последовательно ведут на Коломойского юридическую охоту. Если Порошенко сталкивается с угрозой ареста внутри Украины, то Коломойский по той же причине не может покинуть страну. В общем, власть Коломойского столкнулась с системным кризисом.

Как мы уже писали, Колмойский очень весёлый, очень циничный, весьма неглупый и очень находчивый бандит, хоть и абсолютно не образованный в гуманитарном плане. Он никогда не сдаётся. Чем больших опасностей он избежал, тем больше становится его уверенность в собственной неуязвимости. В этом плане он действительно похож на Березовского (хоть ему и не нравится это сравнение). Отличается от Бориса Абрамовича Игорь Валерьевич тем, что не рвётся на первые роли, ему не нужны высокие должности, софиты, фанфары, мундиры, ордена. Ему нужна только реальная власть, от причастности к которой он ещё и публично будет отрекаться (расширяя для себя и своих ставленников пространство для манёвра).

Похоже, что он нашёл эффективный выход из положения в сговоре с Порошенко. Во всяком случае накал антипорошенковской риторики рупоров Коломойского в соцсетях и в СМИ снизился. Конечно, уголовные дела против него не закроют (а если и закроют, то не все), но до определённого момента (пока дорожки вновь не разойдутся) активное давление на Порошенко прекратится, останется только имитация.

Сближение с Порошенко потребовало корректировки внешнеполитических сигналов, всё-таки Пётр Алексеевич не может рассматриваться в качестве миротворца. Сразу же Коломойский вновь вспомнил, что «Россия — агрессор», а он с «агрессией» боролся. К линии разграничения в Донбассе потянулись украинские войска и артиллерия, участились провокации. Зеленский абсолютно продублировал формат взаимоотношений с Путиным, созданный Порошенко. Находясь с визитом в Турции, традиционно для Порошенко его преемник пообещал вернуть Крым. Минские соглашения требуют «адаптировать к новым условиям» уже оба — и Зеленский, и Коломойский. При этом последний утверждает, что у Порошенко не было иного способа «остановить агрессию», кроме подписания Минска. В целом в этом вопросе также скалькирована позиция старой власти.

Коломойский и команда Зеленского приняли в отношении Бойко/Медведчука тот же тон, что и радикальные националисты — сторонники Порошенко. Звучат обвинения в коллаборационизме и требования изменить законодательство таким образом, чтобы политическая деятельность Бойко/Медведчука влекла за собой уголовное преследование.

В общем, оказавшись в изоляции (игнорируемый как Путиным, так и Трампом), Коломойский пытается разыграть карту Демократической партии США (традиционного партнёра Порошенко), переводя Украину в режим активной конфронтации. Игорь Валерьевич думает таким образом пропетлять между Сциллой внутренней дестабилизации (расколов единый олигархический фронт, формирующийся против его власти) и Харибдой международной изоляции. Имел бы он дело со своими олигархическими собратьями по цеху, я бы поверил, что у него получится. Но он решил играть в большую политику с Россией, ЕС и США одновременно. А это игра не для маленьких детей (даже очень талантливых). У государства (даже самого никудышного) чисто технически больше ресурса, чем у самого великого олигарха. Даже на Украине с её разрушенными госструктурами все олигархи рвутся к власти, ибо без неё они ничто, при желании любого можно раскулачить. Другое дело, что украинская власть, состоящая из олигархов и их ставленников, не рвётся проводить деолигархизацию (это было бы как пчёлы против мёда).

Думаю, что уровень рискованности игры, в которую он ввязывается, должен быть понятен и самому Коломойскому, хоть он блефует и бравирует. Судя по всему, понятен он и команде, приведённой олигархом к власти вместе с Зеленским. Но там молчат, понимая, что могут с Коломойским выиграть и с ним же проиграть. Другим они не нужны. У других свои команды. Кстати, интересно, удастся ли удержаться во главе Киевгоргосадминистрации Кличко или в рамках нового консенсуса его принесут в жертву.

Только самые тупые, вроде полковника Апаршина, работавшего консультантом Зеленского по военным вопросам во время избирательной кампании, заявлявшегося одним из кандидатов в министры обороны, а пока работающего заместителем Богдана в Офисе президента, начали публично беспокоиться.

Апаршин заявил, что вооружённый конфликт с Россией возможен уже в ближайшей перспективе и к нему надо готовиться, как Япония к цунами. Учитывая, что Россия не только не собирается нападать на Украину, но всеми силами уходит от провокаций Киева, который не один раз создавал casus belli, прогнозировать вооружённый конфликт с Москвой киевский чиновник может либо в пропагандистских целях (а такая пропаганда не выгодна Зеленскому, поскольку способствует падению его рейтинга), либо исходя из понимания, что к такой развязке неизбежно приведёт принятая новой властью внешнеполитическая стратегия.

В принципе алармизм Апаршина частично оправдан. На западной границе Украины нет ни одного погонного метра, из-за которого не выглядывали бы соседи, имеющие к Киеву многолетние территориальные претензии. До сих пор территориальная целостность Украины сохранялась только благодаря консенсусу России, США и ЕС в этом вопросе. Но с учётом абсолютной неадекватности всех бывших, настоящих и возможных будущих киевских властей вопрос сохранности украинского государства перестал быть для Москвы, Вашингтона и Брюсселя приоритетным. Разрушение Украины, конечно, неприятный прецедент и серьёзное обременение для всех крупных игроков мировой политики, но, похоже, что осознав невозможность сохранения местной государственности, все смирились с неизбежным.

На этом фоне украинская олигархическая политика напоминает уже не просто выборы главврача в психушке, но интриги психов по захвату кабинета главврача в горящей лечебнице.