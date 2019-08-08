Украина объявила конкурс на языкового омбудсмена

Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите госязыка.

«Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предусмотрено представление уполномоченным Верховной рады по правам человека в кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка», — передает ТАСС сообщение офиса.

От кандидатов требуются наличие высшего образования, опыт правозащитной деятельности и соответствующий профессиональный уровнь. Претендент должен быть не моложе 35 лет и говорить на украинском и английском.

В апреле Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.