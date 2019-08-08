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Украина объявила конкурс на языкового омбудсмена 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите госязыка.
«Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предусмотрено представление уполномоченным Верховной рады по правам человека в кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка», — передает ТАСС сообщение офиса.
От кандидатов требуются наличие высшего образования, опыт правозащитной деятельности и соответствующий профессиональный уровнь. Претендент должен быть не моложе 35 лет и говорить на украинском и английском.
В апреле Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.
Напомним, ранее ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке, который 16 июля вступил в силу. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
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Комментарии1
Украина , В мире , Конфликты , Политика , ОБСЕ , ООН , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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