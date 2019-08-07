Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину 

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Анкару предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану посетить Украину.
"Я приглашаю посетить Украину вас и ваших коллег", — обратился Зеленский к Эрдогану на совместном брифинге по итогам встречи.
Глава украинского государства поблагодарил президента Турции за гостеприимство и отметил, что в ходе встречи им удалось достичь взаимопонимания.
"После первой личной встречи с господином Эрдоганом я имею уверенное ощущение, что мы достигли взаимопонимания и заложили хороший фундамент для дальнейшего плодотворного диалога", — заявил Зеленский, отметив что Эрдоган был первым, кто поздравил его с победой на президентских выборах.
В ходе встречи Зеленский и Эрдоган также обсудили углубление сотрудничества между странами и создание зоны свободной торговли.
Восстановление инфраструктуры Донбасса
Зеленский предложил президенту Эрдогану присоединиться к процессу восстановления объектов инфраструктуры в Донбассе.
"Я пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке страны. Мы ожидаем активного участия Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе", — сказал Зеленский на брифинге.
Президент Украины также выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между странами и достижение компромисса в вопросе зоны свободной торговли.
Ранее Зеленский сообщал о проведении большого инвестиционного бизнес-форума в Мариуполе и призывал инвесторов из всех стран принять в нем участие.