«Рейс вылетел из Дубая»: Порошенко вернулся на Украину

Петр Порошенко вернулся на Украину после того, как 29 июля улетел, предположительно, в Дубай . Сразу после прибытия бывшего украинского лидера вызвали на допрос — он назначен на 9:30 12 августа. Пока Порошенко отдыхал, было заведено еще два уголовных дела, в которых фигурирует его фамилия.

Экс-глава Украины Петр Порошенко вернулся после поездки в Дубай на Украину, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.

«Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20:35 по киевскому времени (совпадает с московским) и приземлился в аэропорту Жуляны в 02:30», — сообщил украинский портал.

По словам собеседника, самолет Порошенко стоял, «видимо, на Мальдивских островах». «После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — рассказал источник.

Кроме того, издание опубликовало снимки автомобилей, на которых экс-президент страны якобы выехал из аэропорта по прибытии на Украину. По данным СМИ, номер одного из автомобилей совпадает с номером машины, на которой Порошенко привозили на допрос в здание Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

Сразу после того, как Петр Порошенко прибыл в страну, Госбюро вызвало его на допрос, сообщил представитель ведомства Максим Белоусенко.

«Порошенко вызван на допрос на 09:30 12 августа», — приводит его слова «Укринформ». По словам Белоусенко, следователь собирается допросить бывшего украинского лидера по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

При этом ранее украинские СМИ писали, что Порошенко отправился вместе с семьей, предположительно в Стамбул

О его отъезде также сообщал политолог Михаил Погребинский в эфире украинского телеканала NewsOne. По его словам, Порошенко улетел в Дубай, «а дальше концы теряются».

За то время, что политик был в отъезде, на него завели еще два уголовных дела: одно — в Панаме, другое — на Украине.

Он отметил, что под присягой дал показания панамскому адвокату, сообщив о преступлениях Порошенко, после этого было заведено уголовное дело. Портнов также обратил внимание, что перед его допросом панамские власти проверили информацию о том, что экс-президент Украины и его окружение скрывали в Панаме «преступные доходы, активы и собственность». Кроме того, не платили налоги в украинский бюджет и отмывали похищенные средства.

«Мы точно знаем, что его [Порошенко] финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — заявил юрист. Он также добавил, что надеется, что украинская генпрокуратура выступит за арест счетов и активов Порошенко по всему миру.

Еще одно уголовное дело Государственное бюро расследований возбудило во вторник, 6 августа.

Это дело стало 13-м по счету, в котором фигурирует фамилия бывшего президента. В этот раз следователи проверяют возможное незаконное пересечение границы Петром Порошенко и членами его семьи по фальшивым документам. Инцидент якобы произошел в 2018 году, когда на тот момент глава государства отправился отдыхать на Мальдивские острова.

«ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины», — сообщило ведомство в фейсбуке.

Там отметили, что дело возбуждено по трем статьям уголовного кодекса Украины — «служебная подделка», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «использование заведомо поддельного документа».

«Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы», — добавили в ГБР.

Вслед за этим в партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, заявили, что бывший президент не нарушал закона. «Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года», — заявили на сайте партии.

Там отметили, что Андрея Портнова, который подал заявление, ставшее основанием для возбуждения уголовного дела, «ожидает большое разочарование», а поддельные документы «существуют только в его болезненном воображении». Кроме того, там ответили и на заявление юриста о деле, заведенном в Панаме. По данным партии, у Порошенко нет компаний в этой стране. Также там напомнили об ответственности за «информационный троллинг и спам».