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Зеленский пообещал украинцам упростить поездки в Крым 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал упростить процедуру получения разрешения для посещения украинскими гражданами Крыма. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин Турции, которая состоялась в рамках его официального визита в эту страну. Выступление Зеленского опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.
По его словам, Киев не оставит покинувших Крым украинцев и крымских татар «один на один с их проблемами».
«Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю», — добавил президент Украины.
Для решения проблемы посещения полуострова будет принято решение на законодательном уровне, сказал он.
Владимир Зеленский находится в Турции с официальным визитом с 7 по 8 августа. В рамках поездки, помимо встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин, также запланированы переговоры украинского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем I.
На переговорах президента Украины будет сопровождать лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев. Он намерен обсудить с лидером Турции «положение украинских узников в аннексированном Крыму и в России». При этом он признается, что перспектив в этом вопросе не видит.
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Комментарии1
Украина , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев , Меджлис крымскотатарского народа , Республика Крым
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