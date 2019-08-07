Зеленский пообещал украинцам упростить поездки в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал упростить процедуру получения разрешения для посещения украинскими гражданами Крыма . Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин Турции , которая состоялась в рамках его официального визита в эту страну. Выступление Зеленского опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook

По его словам, Киев не оставит покинувших Крым украинцев и крымских татар «один на один с их проблемами».

«Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю», — добавил президент Украины.

Для решения проблемы посещения полуострова будет принято решение на законодательном уровне, сказал он.