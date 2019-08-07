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Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Об этом он заявил в ходе встречи с украинской общиной в Анкаре.
«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединённые крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Кроме того, Зеленский рассказал о планах упростить на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.
Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Крым — это один из регионов России, а вопроса о принадлежности полуострова «существовать не может».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии9
Украина , В мире , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Анкара , Республика Крым
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