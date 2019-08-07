Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

В ДНР заявили, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. По данным разведки самопровозглашенной республики, украинские военнослужащие перебрасывают свои силы на передовые позиции на Мариупольском направлении и приводят их в высшую степень боевой готовности. Тем временем в зоне вооруженного конфликта действует бессрочное перемирие, которое было установлено 21 июля.

Украинская армия начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям против самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в управлении народной милиции ДНР. По данным разведки республики, части и подразделения резерва ВСУ приводят в высшую степень боевой готовности и выдвигают на передовые позиции на Мариупольском направлении.

В народной милиции уточнили, что на огневые позиции в районах населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады Военно-морских сил. Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты направились к линии разграничения и развернулись в боевые порядки.

«В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Оккупанты выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции», — указали в тексте.

Там также обратили внимание, что вдоль линии соприкосновения активизировалась разведывательная беспилотная летательная авиация Украины . В оборонном ведомстве республики рассказали, что к данному моменту уничтожили уже два беспилотника.

«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», — подчеркнули в заявлении.

В народной милиции не исключили, что в ближайшее время украинские военнослужащие могут устроить теракты, чтобы создать повод для нового наступления. В связи с этим в ДНР призвали международные наблюдательные организации вмешаться в ситуацию. Кроме того, республика настаивает на созыве заседания Трехсторонней контактной группы.

В конце прошлого месяца в ДНР заявили, что штаб операции объединенных сил (ООС) Украины решил вывести подразделения националистического полка «Азов» с передовых позиций, передавала ИА «Новороссия» со ссылкой на официального представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина

Басурин рассказал об экстренном заседании украинского командования ВСУ, Службы безопасности ( СБУ ) и нацгвардии в Краматорске. По его словам, на совещании силовики обсуждали эффективность деятельности одного из подразделений полка на Горловском направлении фронта.

«Одна из причин экстренного созыва совещания вызвана отказом националистов согласовывать действия с командованием бригады ВСУ, расположенной рядом, а также со штабом ООС по части применения оружия. Также заседание было созвано из-за агрессивных попыток националистов занять позиции 30-й бригады ВСУ, которые являются более выгодными и безопасными», — пояснил представитель народной милиции ДНР.

Он отметил, что бойцы полка «Азов» минировали местности по маршруту следования бойцов 30-й бригады, в результате чего на одной из мин подорвались три бойца ВСУ, но националисты скрыли этот факт.

В итоге командование ООС решило вывести подразделение националистического полка и вернуть его в Мариуполь, сообщил Басурин. Окончательное решение по выводу «Азова» из Донбасса — за главой МВД Арсеном Аваковым и командующим нацгвардией Николаем Баланом.

Тем временем, в районе вооруженного конфликта действует режим прекращения огня, который удалось согласовать контактной группе по Донбассу во время встречи в Минске.

Бессрочное перемирие началось в полночь 21 июля. Впервые было решено сопровождать этот режим документами о прекращении огня, запрете диверсионной деятельности, размещении вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрете на открытие любого вида огня.

В качестве подтверждения своего намерения прекратить боевые действия власти самопровозглашенных республик опубликовали все необходимые документы еще 20 июля. Там подчеркнули, что всю информацию довели до каждого бойца республиканских армий.

Впрочем, украинские силовики нарушили перемирие спустя всего несколько часов после его вступления в силу, открыв огонь по территории ДНР, сообщили в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По словам представителя центра, первый обстрел, который велся с применением стрелкового оружия, был зафиксирован через 13 часов после вступления в силу бессрочного перемирия.

Нарушения продолжаются и по сей день. Представитель ДНР в СЦКК 6 августа сообщил, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов территорию самопровозглашенной республики.

В результате был ранен один ополченец.