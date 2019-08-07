Аферист и менеджер по продаже Украины: кто возглавит фракцию «Слуг народа» в парламенте

Сразу же после окончания тренинга для новоизбранных «Слуг народа» на курорте в Трускавце украинские СМИ, ссылаясь на источники в партии, сообщили, что фракцию возглавит Давид Арахамия , он же блогер Давид Браун. Такое решение было принято на совещании Владимира Зеленского с избранными депутатами от его партии

«Большой брат»

Давид Арахамия шел четвертым в списке партии «Слуга народа». На днях он предложил поддерживать единство фракции с помощью искусственного интеллекта и ввести в политсиле систему под названием «Большой брат».

«Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного», — рассказывал он о своей инициативе.

Понять, как голосует тот или иной депутат, несложно, даже просто проследив его деятельность на сайте Верховной Рады , не говоря уже о том, что депутат, по закону, волен голосовать как желает. Однако на разработку такого «Большого брата» какой-нибудь IT-компании можно выделить крупную сумму из бюджета, а к таким компаниям сам Арахамия имеет прямое отношение. Его коллега — нардеп и блогер Максим Бужанский — раскритиковал эту идею, призвав не останавливаться на киберслежке, а запирать депутатов в собачьи будки. Юрист Андрей Портнов тоже высмеял эту идею, проведя параллели с прожектерством министра инфраструктуры Владимира Омеляна и его «Гиперлупом».

«Друзья, нет у вас ощущения, что мы такое уже где-то слышали и на простом языке это называется Гиперлуп?» — спрашивает Портнов.

Грузинский Остап Бендер

Кто же такой наиболее вероятный глава фракции «Слуга народа», придумавший "Большого брата" для своих однопартийцев-парламентариев?

Семья Давида Арахамия мигрировала в Николаев в 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии . После окончания «Европейского университета» он стал соучредителем американской ІТ-компании Template Monster. По его словам, будучи молодым выпускником, он просто подошел на улице к незнакомому доброму американскому дяде, чтобы поупражняться в английском, а тот взял его в свой бизнес. В 2016 году он продал свою долю в компании за $100 миллионов. Попутно Арахамия ведет различные бизнес-тренинги, за деньги рассказывая, как разбогатеть. Псевдоним Давид Браун он взял по совету жены, так как Арахамия, по ее мнению, звучит как название какой-то ядовитой змеи.

Весной 2014 года он руководил николаевскими волонтерами-грантоедами, собиравшими деньги и вещи на армию, попутно отчитываясь о задержании «пророссийских диверсантов» на блокпостах города. В своих интервью он хвастается, что сам разгонял николаевский «Антимайдан», чтобы Николаев «не стал русским городом», ради чего ездил договариваться с Александром Турчиновым , а вскоре занялся весьма прибыльным делом — организацией поставок украинским военным.

В августе 2014 года президент Украины Петр Порошенко наградил Давида Арахамию орденом «За заслуги» 3 степени. В сентябре 2014 года Давид Арахамия назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок, а уже в 2015 году Главная военная прокуратура открыла против него уголовное производство за махинации с закупкой топлива. Он, в частности, обвинялся в разворовывании топлива на сумму 15 миллионов гривен.

В конце июня 2019 года, уже при Владимире Зеленском, он был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины, а в начале июля получил должность члена наблюдательного совета концерна «Укроборонпром» , который и без того сотрясают коррупционные скандалы.

Отметился инициативный волонтер-депутат уже тем, что поменял дресс-код в Администрации президента , куда теперь можно заходить в шортах.

«В администрацию уже можно приходить в шортах. Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», — писал Арахамия в июне этого года.

Однако незадолго до этого четвертый номер в списке «Слуги народа» активно поддерживал и льстил экс-президенту Петру Порошенко.

«Я хотел бы поблагодарить Петро Порошенко за всю его работу. Я жил по соседству и видел, во сколько он возвращался домой, я видел его в начале и видел сейчас — видно, что он очень много вложил своих сил и энергии… Делайте свои посты с хештегом #спасибоПАП», — писал он в апреле этого года.

В политическом плане он не очень-то принципиален. По его словам, его друзья есть и в «Европейской солидарности» Петра Порошенко, и в партии «Сила и честь» Игоря Смешко , и в «Голосе» Святослава Вакарчука , что может говорить о том, что между всеми этими политическими проектами невелика разница.

Харьковский юрист и журналист Алексей Романов не видит в «переобувании» Арахамии ничего необычного для украинской политики.

«Что такое искусственный интеллект. 22 апреля, после поражения своего кандидата Порошенко, ты призываешь всех сказать ему "Дякую!". А через два месяца, 21 июля, ты проходишь под №4 в Верховную Раду по списку конкурента Порошенко Зеленского, где тебя собираются назначить главой фракции… Не представляю, как он будет справляться с этим стадом гиен, которые решили поюзать раскрученный бренд Зеленского, чтобы пять лет сладко жрать в три горла. Какой отсюда вывод? А никакого. В нашей стране кто не успел переобуться в тройном прыжке и первым добежать до корыта — тот опоздал. И, кажется, я понимаю, что значит фраза "политическая проституция"», — пишет Романов.

Штрихи к портрету главного «Слуги народа» в парламенте

В интервью изданию «Вектор-медиа» Арахамия откровенно предлагал продать Украину и просил миллион долларов, чтобы умножить эту сумму в ходе этой масштабной аферы.

«Я бы хотел быть менеджером по продаже Украины для иностранных инвесторов. Если новая власть будет склонна к экспериментам, я хочу сделать публичный челлендж: мне нужен $1 млн и один год. Я буду ездить на мировые выставки с корочкой уполномоченного и паспортом инвестиционных возможностей. Я буду находить людей, которым буду продавать идею Украины как страны, где можно реализовать любые бизнес-идеи. У меня это получится, я уверен. Если я за год не сделаю из $1 млн $10 млн, можете выгнать меня с позором», — заявил Арахамия.

Очередную безумную аферу он на днях пытался продвигать, чтобы якобы установить мир на Донбассе. Арахамия советует для этого отдать «серую зону» крупным иностранным компаниям. В ней, по его проекту, должны появиться компании из США, Франции, Китая, Германии, а уж большой бизнес, якобы, найдет способ прекратить войну. Какие менеджеры крупных компаний из Китая и Германии, пребывая в здравом уме, захотят открыть свой бизнес меж двух огней, то бишь между двумя линиями окопов в разрушенных поселках и на минных полях?

Блогеру-волонтеру и армейскому поставщику, пишущему под псевдонимом Давид Браун, в целом свойственна психология обычного «барыги», готового продать все, о чем он и сам говорит.

«Мне все равно, что продавать, даже если это будут полезные ископаемые. Я уверен, что смогу продать все что угодно. Даже если я в этом ничего не понимаю», — говорит о себе Арахамия.

Рассказывая о своих качествах руководителя, он тоже достаточно самокритичен, подчеркивая, что расписать свои прожекты может лишь в общих чертах, а вот с реальными шагами у него все сложно.

«Я — человек-бардак. Могу показать, куда должна идти команда, визуализировать будущее, но описать конкретные шаги не смогу. К тому же я не могу гарантировать, что путь, который я предлагаю, самый короткий или эффективный», — откровенно говорит о себе Арахамия.

На эту же черту обращает внимание и его коллега, депутат Александр Дубинский

«Арахамия думает, что знает все, и говорит обо всем, при этом ни в чем не разбираясь и не понимая», — говорит Дубинский.

И вот этот человек будет возглавлять главную парламентскую фракцию Верховной Рады.

Как человек он, похоже, достаточно мелочный и злопамятный. Рассказывая о своих бизнес-правилах, он говорит, что никому не дает спуску, а обидчика готов размазать всмятку и даже повесить. Он называет это «рабочей стратегией».

«Полгода назад я купил дрова на OLX, и меня обманули. Это было всего лишь $50, но я решил потратить еще $500, чтобы найти мошенницу по номеру карты, приехать к ней домой, вытрясти всю информацию и найти ее подельников в 72 колонии. Женщина, которая меня обманула, даже не могла представить, что кто-то придет к ней ради тысячи гривен. Но я восстановил справедливость, потому что не люблю выглядеть лохом», — вспоминает свою мелочность долларовый миллионер Арахамия.

Он до сих пор вспоминает, что однажды у него украли микрофон, и он сумел заставить милицию найти вора, проведя собственное расследование. Он хвастается, что был вторым в мире продавцом, который стал принимать биткоины, но затем якобы потерял ноутбук, на котором их намайнил. «Я был второй продавец в мире, который принимал биткоины. Мне позвонил друг из Лос-Анджелеса, мол, есть такая х…ня — биткоины, начни их принимать. И мы в компании начали их принимать. Когда в новостях я узнал, что они стоят по 20 тысяч долларов, то начал вспоминать — где-то ж они у меня есть. Начал искать, оказалось, что я макбук поменял», — вспоминает Арахамия, с тех пор радуется падению курса биткоина, что снижает сумму потерянных им денег. Сейчас, по его словам, он зарабатывает около $15 000 в месяц. Хотя, как он говорит, ему бы хватило и $8000 на личные нужды, но семья у него, дескать, большая.

В то же время он хвастается, что у него дома коллекция дорогой брендовой одежды, которую он никогда не наденет, а покупает ее лишь потому, что она дорого стоит.

«У меня дома есть коллекция дебильного гардероба: вещи, которые я никогда не надену, но держу просто потому, что они дорого стоят. Всю эту одежду я купил, когда впервые дорвался до больших денег», — говорит о себе вероятный глава фракции «Слуга народа».

В целом же, как мы видим, фракцию «Слуги народа» в парламенте может возглавить человек достаточно жадный и инициативный; прожектер, который сочинит еще не один проект строительства «Нью-Васюков» за счет бюджета; человек с поверхностными знаниями, но злопамятный и с неумеренными амбициями, у которого много «голодных» родственников; политик без четких принципов, готовый «переобуваться» на лету и продавать все что угодно, включая Украину.