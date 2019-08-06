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В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 минут назад
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.
Как пишет «Страна.ua», Дубинский заявил, что для окончания боевых действий в Донбассе, Украина должна для себя решить: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт», путем построения на границе стены.
«Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать в Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить, как в Израиле. Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину», — заявил избранный депутат Дубинский.
Он отметил также, что решить вопрос окончательно может только референдум.
Проект «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Арсений Яценюк был премьер-министром страны. При этом прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство в связи с растратой бюджетных средств, выделенных на проект, а один из украинских депутатов заявил, что «Стена» на самом деле является «огородной сеткой», которая «даже дикого кролика не остановит».
Напомним, в начале апреля государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена».
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Арсений Яценюк , Александр Дубинский , Киев
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