Вынужденная шизофрения: план возвращения Донбасса от команды Зеленского

Команда Зеленского вынуждена использовать две взаимоисключающие модели, каждая из которых теоретически должна способствовать возвращению Донбасса в состав Украины

С одной стороны, она опирается на то, что можно назвать полусформированной стратегией: на мифы, заложенные в политический курс на продолжение войны предыдущей властью. Это хорошо видно как из заявлений Зеленского, так и из недавнего интервью главы президентской партии и потенциального спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова , которого считают одним из ведущих идеологов новой правящей группы.

С другой стороны, Зеленский и стоящие за ним силы достаточно определенно двигаются в направлении прекращения боевых действий.

Шизофреническая раздвоенность, присущая поступкам нынешнего руководства — это результат как отсутствия выстроенной идеологии, так и стремления угодить сразу всем политическим силам и избирательным стратам.

Зеленский и Ко отчётливо понимают, что за каждым их шагом пристально наблюдают националисты, поэтому, двигаясь к установлению мира, он старается компенсировать гарантированное недовольство со стороны радикалов прямо противоположными действиями.

Полноценного мира при тех подходах, которые демонстрирует президентская команда, добиться точно не удастся.

Смотрим на интервью Разумкова украинскому изданию «Корреспондент»:

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами… Это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — говорит ближайший соратник Зеленского.

Это значит, что на людоедский закон о «реинтеграции Донбасса», дающий право использовать армию на территории Украины, поскольку по мнению украинских законодателей война идёт с Россией, никто покушаться не собирается. И основные положения этого закона, закрепляющие за российской стороной статус «агрессора и оккупанта», тоже никто менять не намерен.

Собственно, Разумков и имеет в виду Россию, когда говорит о том, что не у всех участников есть желание закончить войну.

Рецепты, как вернуть Донбасс, — тоже из старого арсенала. Вот что предлагает Разумков:

«Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой».

Если разбирать на элементы, получается, что санкции против России должны вынудить её вывести войска с территории Донбасса, а процветающая Украина станет той обетованной землей, куда жители осажденного украинской армией региона захотят вернуться по доброй воле.

Во всех этих размышлениях, почти стопроцентно воспроизводящих позиции предшественника Зеленского, нет ни капли реализма. Российских войск на Донбассе нет, а оборону держат местные жители, когда-то выступившие против государственного переворота в Киеве, а потом взявшие в руки оружие, чтобы защищать собственные язык, культуру, веру, право оставаться русскими людьми.

Санкции за пять лет не дали никакого результата, скорее наоборот: они укрепили российскую экономику. Сколько лет еще понадобится, чтобы Россия выдохлась — 50, 100, 200?

Что касается борьбы с коррупцией, позитивных изменений в экономике и социальной сфере, то пока нет никаких признаков того, что ситуация по меньшей мере перестанет день ото дня становится всё хуже.

Про «социалку» совсем смешно, поскольку о снижении тарифов и повышении социальных выплат не может идти и речи.

Новое украинского руководство уже обжилось внутри мифа, и покидать это пространство явно не считает необходимым. Поэтому не стоит рассчитывать на диалог с представителями Донбасса, сколько-нибудь результативные переговоры с Москвой и осуществимый, пусть даже в отдалённой перспективе, план реинтеграции Донбасса, которому Киев отказывает в субъектности, продолжая считать его безвольной марионеткой внешних сил.

Но остановить обстрелы и отвести войска Зеленский, я думаю, сможет. Это единственная выполнимая часть той мешанины, которую предлагает команда вместо политического курса. Взамен, правда, ему придётся кинуть очередную кость нацистам. К примеру, повысить статус ветеранов АТО и ООС и дать им дополнительные льготы.

Надо сказать, что такой результат Донбасс вполне устраивает. Никто в Украину возвращаться даже и не думает. Такой возможности здесь просто не допускают. Но остановленная война — это то, о чём жители республик мечтали в течение последних пяти лет.