Опять грабли. Стало известно, что ждет Украину в ближайшие месяцы

Зеленский может лишить украинцев того, что не успел отобрать Порошенко. Новый сценарий "Слуги народа" очень отличается от предвыборного фильма.

Зеленский и его команда до конца года планируют снять мораторий на продажу земли, внести изменения в конституцию и заключить новое соглашение с МВФ

Но о планах рассказал не сам президент, а заместитель главы его офиса Александр Гончарук

Почему же сам Зеленский не выйдет или не запишет, как обычно, видео в своем Instagram и не расскажет о будущих реформах. Видимо потому, что это сильно отличается от тех обещаний, которые он давал перед выборами, и все больше напоминает старого доброго Петра Алексеевича.

В ближайших планах команды Зе — приватизация государственных компаний. А что там разве что-то еще осталось еще? Оказывается, речь идет о железной дороге, почте и банках.

И второе — отмена моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, которая будет благословлена Всемирным банком . Именно там будет приниматься решение, смогут ли иностранцы покупать землю и на каких условиях.

По словам чиновника администрации Зеленского, самая либеральная модель (это когда всю землю сельхозназначения разрешат покупать кому угодно и использовать, как угодно, да хоть вывозить чернозем) может обеспечить увеличение ВВП Украины примерно на 3% в год.

И еще, Гончарук торопит события, говорит, если все это не сделать сейчас, потом будет сложнее. Почему сложнее? Боятся, что ли, что их депутаты в Верховной раде разбегутся, и не будут слушаться? Или потому, что снятие моратория на продажу земли— это одно из основных требований МВФ. Может в этом все дело?

Действительно, от выполнения этого пункта, а также от повышения цен на коммунальные услуги зависит судьба пятого и последнего транша на сумму почти два миллиарда долларов, а также проведение переговоров по реструктуризации долга — в 2019 году Киев должен выплатить кредиторам огромную сумму — более $15 млрд

Одним из главных тезисов предвыборной программы Зеленского был пересмотр условий сотрудничества с МВФ, в частности, размера процентов, которые придется возвращать за пользование деньгами. Советник президента по макроэкономической политике Олег Устенко не раз заявлял, что вот-вот и начнут пересматривать условия кредитования. А в сериале "Слуга народа", который, по сути, заменил предвыборную программу Зеленского, вообще шла речь о выплате всех долгов и прекращении работы МВФ в Украине.

Там Зеленский, то есть Голобородько, миссию МВФ просто послал.

Но это только кино, которому поверили миллионы украинцев.

На деле же позиция президента очень изменилась после встречи с представителями Всемирного банка. Там надеются, что новое правительство будет придерживаться условий программы МВФ. И заявляют, что сценария, при котором "Украина будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует".

Еще один вопрос, который при этом возникает: как же так, почему такие важные решения опять принимаются за границей, как при прошлой власти, а не на референдуме, как обещал перед выборами Зеленский. А еще и приватизация, и увеличение тарифов на коммунальные услуги — как раз все то, за что команда Зе критиковала Порошенко.

Подобная тактика не просто приведет к разочарованию, а к полному провалу Зеленского. Может быть дефолт — это не такой уж плохой вариант? Хотя бы не стыдно будет перед избирателями.

Он ведь обещал собрать деньги с олигархов для погашения внешнего долга, а не увеличивать тарифы и не продавать землю. Последнее, что осталось за душой у Украины и украинцев.