Партия Зеленского проконтролирует депутатов искусственным разумом

Для борьбы с «коррупционной традицией» в Верховной раде партия президента Украины «Слуга народа» предлагает использовать искусственный интеллект. Об этом сообщил украинский депутат Давид Арахамия, передает ФАН.

«Будут наверняка попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — заявил парламентарий.

По словам Арахамии, необходимо искоренить традицию «кнопкодавства», когда при голосовании в парламенте нажимают кнопки за отсутствующих депутатов.

Подобные аномалии должно помочь победить программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, подчеркнул он. Новую систему для поиска недобросовестных депутатов решено назвать «Большой брат». Она будет «подсвечивать» нарушителей и «предлагать разобраться с этими людьми».

3 августа Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду.

«Количество депутатских мандатов, полученных политической партией «Слуга народа» — 124, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37, партия «Батькивщина» — 24, «Европейская солидарность» — 23, партия «Голос» — 17», — сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Внеочередные выборы в украинский парламент прошли 21 июля — спустя два месяца после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Половина депутатского корпуса, 225 человек, избрана по партийным спискам. Другие 50% парламентариев избраны в мажоритарных округах.

Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть сразу несколько партий, обладавших мандатами в Раде VIII созыва, среди них — «Радикальная партия Олега Ляшко», которая получила 3,96%, «Сила и честь» Игоря Смешко (3,73%).

Не проходят в парламент также «Оппозиционный блок» (3,22%) и «Всеукраинское объединение „Свобода“ (2,34%) Олега Тягнибока. Партия блогера Анатолия Шария смогла набрать всего лишь 2,23% голосов, еще меньше — у „Гражданской позиции“ и „Самопомощи“ — менее 2%.

Явка на выборах в Верховную раду оказалась, тем временем, самой низкой в истории. Проголосовать в воскресенье пришли 49,8% избирателей. Для сравнения, в 2014 году на парламентских выборах явка составила 51,9%. В этот раз не стали голосовать более 14,7 млн украинцев.

Министерство иностранных дел России прокомментировало итоги выборов в Верховную раду. По мнению ведомства, результаты голосования говорят, что граждане Украины устали от политики запугивания властей. Об этом свидетельствует низкий процент голосов за националистические партии страны, такие как „Европейская солидарность“, „Свобода“ и другие.

В ведомстве подчеркнули, что прошедшие выборы можно назвать „голосованием надежды“.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с НСН заявил, что в окружении Зеленского есть идея превратить партию „Слуга народа“ в подконтрольную президенту политическую силу. „Жесткий контроль, подконтрольность, все голосуют только по команде, никакой самостоятельности. Кураторы от Зеленского уже предупредили, что если кто-то в свободное время будет вести переговоры с другими лицами по поводу каких-то голосований, получения взяток, то они будут исключены не только из фракции, но и выгнаны из Рады. Такая проведена воспитательная работа, чтобы люди знали“, — сообщил политолог.

По его мнению, новый президент Украины Владимир Зеленский „способен это сделать, зная методы его работы и возможности“. Он также считает, что на Украине хотят выстроить крайне жесткую вертикаль власти и даже поменять конституцию страны.

Зеленский ранее заявил, что многие политики, принимающие участие в выборах в Верховную раду, могут разочароваться. Партия „Слуга народа“ не будет создавать коалицию со „старыми лицами“ украинской политики, подчеркнул украинский лидер.