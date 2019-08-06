Кличко «потроллил» главу офиса Зеленского

На прошлой неделе конфликтующий с Кличко Богдан опубликовал в социальных сетях мем с главой украинской столицы — фотографию Кличко, подписанную вопросом:

"Скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?"

Таким образом представитель украинского лидера высмеял манеру речи Кличко, который известен своими оговорками.

Кличко в ответ разметил снимок из отпуска, на котором киевский градоначальник занимается серфингом.

"Привет Андрею и Богдану, Вавришу и Андрею", — написал он.

Андрей Вавриш — бизнесмен, которого, как утверждают некоторые украинские СМИ, офис Зеленского планирует назначить своим ставленником в Киевской городской государственной администрации.

Ранее Зеленский заявил о намерении сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации — и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.