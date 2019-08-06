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Кличко «потроллил» главу офиса Зеленского 

РИА Новости + ещё 13 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в фейсбуке ироничное обращение к главе офиса президента Украины Андрею Богдану.
На прошлой неделе конфликтующий с Кличко Богдан опубликовал в социальных сетях мем с главой украинской столицы — фотографию Кличко, подписанную вопросом:
"Скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?"
Таким образом представитель украинского лидера высмеял манеру речи Кличко, который известен своими оговорками.
Кличко в ответ разметил снимок из отпуска, на котором киевский градоначальник занимается серфингом.
"Привет Андрею и Богдану, Вавришу и Андрею", — написал он.
Андрей Вавриш — бизнесмен, которого, как утверждают некоторые украинские СМИ, офис Зеленского планирует назначить своим ставленником в Киевской городской государственной администрации.
Ранее Зеленский заявил о намерении сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации — и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.
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Комментарии
Украина , В мире , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Киев
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