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Житель Одесской области погиб из-за внезапного наводнения 

News.ru 58 минут назад
Фото: pixabay.com
Мужчина погиб в Одесской области из-за проливного ливня и стремительно увеличившегося уровня воды. Инцидент произошёл в населённом пункте Молога Белгород-Днестровского района.
Тело мужчины было найдено за дачным домом, пишет местное издание «Пушкинская». Мощный поток обрушился на село после полуночи, он образовался на затопленных ливнем полях. За полчаса уровень воды поднялся до двух метров.
От наводнения также пострадали около сотни домовладений.
Ранее News.ru сообщал, что из-за грозы с порывами ветра в Одесской области оказались обесточенными более полусотни населённых пунктов. Помимо этого из-за размыва грунта было закрыто движение по трассе Одесса — Белгород — Монаши.
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Украина , В мире , Происшествия , Молога
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