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В ДНР заявили о миномётном ударе ВСУ по посёлку в Горловке 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что военные ВСУ обстреляли посёлок Доломитное на севере Горловки.
Об этом пишет Донецкое агентство новостей.
«В 19:40 подразделения ВСУ обстреляли посёлок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено шесть мин калибра 82 мм», — указали в СЦКК.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.
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Украина , Войска , Происшествия , Вадим Карасев , Горловка
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