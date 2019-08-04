В ДНР заявили о миномётном ударе ВСУ по посёлку в Горловке

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что военные ВСУ обстреляли посёлок Доломитное на севере Горловки Об этом пишет Донецкое агентство новостей. «В 19:40 подразделения ВСУ обстреляли посёлок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено шесть мин калибра 82 мм», — указали в СЦКК. 17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.