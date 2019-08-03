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Украинские силовики обстреляли Горловку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВСУ обстреляли окраины подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки из минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.
«Украинские оккупанты в 19.40 нанесли минометный удар по окраинам населенного пункта Доломитное (окраина Горловки). Всего в течение 5 минут вблизи мирных кварталов разорвалось шесть мин калибром 82 миллиметра», — приводит слова представителя народной милиции РИА «Новости».
Он отметил, что огонь велся с позиций добровольческого батальона «Азов».
«Факт очередного нарушения не должен остаться без внимания международных наблюдателей. Виновные украинские боевики должны понести заслуженное наказание, как это было прописано в договоренностях по объявлению перемирия. Мы призываем миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать нарушение перемирия и принять все возможные меры по сохранению мира», — отметили в Народной милиции.
Напомним, 21 июля в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня.
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Украина , Происшествия , ОБСЕ , РИА Новости , Горловка
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