Украинские силовики обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли окраины подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки из минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.

«Украинские оккупанты в 19.40 нанесли минометный удар по окраинам населенного пункта Доломитное (окраина Горловки). Всего в течение 5 минут вблизи мирных кварталов разорвалось шесть мин калибром 82 миллиметра», — приводит слова представителя народной милиции РИА «Новости».

Он отметил, что огонь велся с позиций добровольческого батальона «Азов».

«Факт очередного нарушения не должен остаться без внимания международных наблюдателей. Виновные украинские боевики должны понести заслуженное наказание, как это было прописано в договоренностях по объявлению перемирия. Мы призываем миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать нарушение перемирия и принять все возможные меры по сохранению мира», — отметили в Народной милиции.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня.