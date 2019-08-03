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Зеленский посетовал на редкие встречи с родителями 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видел своих родителей 2,5 месяца. Слова главы государства приводит «Украинская правда».
Зеленский уточнил, что последний раз родители приезжали к нему в мае, на инаугурацию. Тем не менее с мамой президент регулярно созванивается.
«Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку», — сказал он, добавив, что следующая встреча с родителями состоится после 9 августа.
В День Победы, 9 мая, Зеленский посетил могилу своего деда, который во время Великой Отечественной Войны был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. Президент Украины подчеркнул, что его родственник прошел всю войну и остался навсегда в памяти одним из тех героев, которые защитили страну от нацистов.
В апреле Александр Зеленский, отец Владимира Зеленского, рассказал о причинах, по которым его сын решил стать президентом.
«Он просто не хочет жить в такой стране. Хочет ее изменить», — отметил Зеленский-старший.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Александр Зеленский , Украинская правда
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