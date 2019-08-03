Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов из США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами американских лоббистов. На профильном ресурсе минюста США 12 апреля появились документы о регистрации в качестве иностранного агента компании Signal Group Consulting, LLC. Согласно представленным бумагам, компания действует в интересах Зеленского, представляемого Маркусом Коэном, главной целью указано "улучшить его имидж", а адресом заказчика обозначен адрес штаба Зеленского в Киеве. При этом во всех документах Зеленский называется только "Владимир Зеленский — Слуга народа". В бумагах также говорится, что вознаграждение Signal Group составит 60 тысяч долларов, а среди планов — организовать серию встреч, представить Зеленского американской прессе и оказывать ему консультации по отношениям с властями США. "Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей ", — приводит слова Зеленского агентство УНИАН. Украинский президент подчеркнул, что "никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником". "Я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил, этого не может быть", — подчеркнул он.