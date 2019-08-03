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Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов из США 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами американских лоббистов.
На профильном ресурсе минюста США 12 апреля появились документы о регистрации в качестве иностранного агента компании Signal Group Consulting, LLC. Согласно представленным бумагам, компания действует в интересах Зеленского, представляемого Маркусом Коэном, главной целью указано "улучшить его имидж", а адресом заказчика обозначен адрес штаба Зеленского в Киеве. При этом во всех документах Зеленский называется только "Владимир Зеленский — Слуга народа". В бумагах также говорится, что вознаграждение Signal Group составит 60 тысяч долларов, а среди планов — организовать серию встреч, представить Зеленского американской прессе и оказывать ему консультации по отношениям с властями США.
"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей ", — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Украинский президент подчеркнул, что "никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником".
"Я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил, этого не может быть", — подчеркнул он.
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Комментарии2
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Министерство юстиции США , УНИАН , США
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