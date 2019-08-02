Британия озвучила цели нового украинского правительства

Киеве Завершающая свою деятельность в качестве посла Великобритании Джудит Гоф озвучила основные проблемы Украины , с которыми предстоит столкнуться новому правительству и парламенту страны. Об этом она сказала в интервью BBC News.

Дипломат отметила, что коррупция и остающаяся без реформ судебная система являются одними из главных проблем Украины.

«Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждающую людей к коррупции», — сказала Гоф.

Британия ждет состав нового правительства и дальнейшие шаги парламента и президента для достижения этих целей. При этом посол отметила, что Лондон не поддерживает люстрацию прошлой власти, а выступает за расследований конкретных нарушений.

Посол также рассказала о финансовой помощи, осуществляемой Британией Киеву.

«Что касается нашей помощи Украине, она достаточно серьезная — это 35 миллионов фунтов прямой двусторонней помощи. Поскольку мы все еще остаемся членом Евросоюза, направляем деньги через ЕС. Думаю, что эта помощь будет сохранена», — отметила она.

Гоф поступила на службу во внешнеполитическое ведомство в 2001 году, проработав семь лет в аудиторско-консалтинговой компании Ernst and Young. С 2010 по 2012 год она была послом в Тбилиси, а с 2013 года — директором департамента МИД Британии по делам Восточной Европы и Средней Азии. В 2015 году была назначена послом на Украине.

Новым послом Британии вместо Гоф станет Мелинда Симмонс. До этого она занимала пост директора по реализации правительственных средств при Министерстве иностранных дел и Содружества (FCO).