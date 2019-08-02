Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия озвучила цели нового украинского правительства 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: @JudithGoughFCO
Завершающая свою деятельность в качестве посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф озвучила основные проблемы Украины, с которыми предстоит столкнуться новому правительству и парламенту страны. Об этом она сказала в интервью BBC News.
Дипломат отметила, что коррупция и остающаяся без реформ судебная система являются одними из главных проблем Украины.
«Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждающую людей к коррупции», — сказала Гоф.
Британия ждет состав нового правительства и дальнейшие шаги парламента и президента для достижения этих целей. При этом посол отметила, что Лондон не поддерживает люстрацию прошлой власти, а выступает за расследований конкретных нарушений.
Посол также рассказала о финансовой помощи, осуществляемой Британией Киеву.
«Что касается нашей помощи Украине, она достаточно серьезная — это 35 миллионов фунтов прямой двусторонней помощи. Поскольку мы все еще остаемся членом Евросоюза, направляем деньги через ЕС. Думаю, что эта помощь будет сохранена», — отметила она.
Гоф поступила на службу во внешнеполитическое ведомство в 2001 году, проработав семь лет в аудиторско-консалтинговой компании Ernst and Young. С 2010 по 2012 год она была послом в Тбилиси, а с 2013 года — директором департамента МИД Британии по делам Восточной Европы и Средней Азии. В 2015 году была назначена послом на Украине.
Новым послом Британии вместо Гоф станет Мелинда Симмонс. До этого она занимала пост директора по реализации правительственных средств при Министерстве иностранных дел и Содружества (FCO).
Последние новости
Названо лучшее место для купания в Черном море Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей Стало известно об идеальном для США главе офиса Зеленского
Комментарии
Украина , В мире , Джудит Гоф , МИД , ЕС , Правительство Украины , BBC News , Киев , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решил судьбу Курил289
Венгрия нарушила санкции447
«Неймется»: обнаженный Алибасов снова взялся за «Крота»54
Россия сделала предложение США и НАТО112
Зеленский пошел против Трампа6
Видео
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
00:36
Зеленский пошел против Трампа
США В мире
03:09
Медведев решил судьбу Курил
Азия Катастрофы
00:34
Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки
Общество
01:23
США ввели новые санкции
В мире Политика
01:07
Япония возмутилась действиями Медведева
В мире Азия
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
03:27
Медведев рассказал, что его «достало»
Политика
00:55
Малышева рассказала о спасении от рака
Шоу-бизнес
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение