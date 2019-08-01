13 причин для бегства Порошенко с Украины

На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор — остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение.

Петр Порошенко не чувствует себя в безопасности. Как сообщило в четверг издание «Вести Украина», опираясь на свои источники, для защиты от уголовного преследования на родине экс-президент Украины прибег к услугам лоббистской компании BGR Group, старшим советником которой до сих пор числится Курт Волкер , спецпредставитель Госдепа по Украине. Отметим, что странным образом этот высокопоставленный чиновник ухитряется совмещать бизнес с госслужбой.

По данным издания, Порошенко осознал серьезность обвинений, предъявленных ему Государственным бюро расследований (ГБР), однако теперь у него есть надежда — экс-президенту «можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста». Издание также не исключает, что Порошенко теперь вообще не вернется на родину. «Например, выедет на лечение. Или в Лондон, где закрепилась часть его окружения», — цитирует газета политолога Алексея Якубина. Но эта модель, добавил он, усложнит для Порошенко публичную защиту своих бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы.

«Порошенко побежал к своим старшим товарищам, чтобы они его защищали, чтобы каким-то образом сохранили подпольную империю, которую он наворовал, — сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады предыдущего созыва Евгений Балицкий . — Но народ Украины в любом случае ждет справедливости. Если даже Америка будет прикрывать его, думаю, это будет ненадолго. Дохлая рыба никому не нужна. Мы же видели, как с Михаилом Саакашвили поступили американцы! Угробить его совсем они не давали, но позволили Порошенко гонять бывшего президента Грузии по крышам Киева. Так что и с Порошенко все понятно. Американцы попользуются им какое-то время, а потом в любом случае выкинут».

Депутат не берется сказать, будет ли Волкер заступаться за Порошенко в обмен на гонорар или по чисто политическим причинам. Однако напомнил, что в недавнем телефонном разговоре президентов США и Украины Трамп, судя по данным источников, попросил Зеленского расследовать коррупционные дела Джо Байдена . Балицкий не исключает, что такое расследование все равно косвенно ударит и по Порошенко.

«В любом случае, первый за кого возьмется Зеленский — это Порошенко, затем он примется за оппозицию, за Тимошенко. Конфликта не миновать.

Порошенко с помощью американцев будет пытаться договариваться, Зеленский же будет его давить»,

— предсказывает Балицкий. «Какой бы начальник у нас ни пришел к власти, он начинает давить предыдущего. Похоже, Зеленский не хочет быстро решать вопросы, которые стоят перед страной, что вызывает тревогу, в том числе у тех, кто живет на востоке Украины, и у всех, кто хочет скорейшего мира и восстановления экономики», — посетовал депутат.

Тем временем, пока ГБР почти ежедневно заводит против Порошенко все новые дела, от бывшего шефа стали отрекаться его вчерашние ближайшие соратники — премьер Владимир Гройсман и глава МВД Арсен Аваков . Они обвинили Порошенко в предпочтении личных интересов государственным и стремлении узурпировать власть, отмечает в четверг «Коммерсант». А Аваков еще и упрекнул экс-президента в «бессовестной лжи».

Как полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, обращение к американским лоббистам означает, что Порошенко хочет политического, а не судебного прикрытия.

«Если бы он был уверен в своей невиновности, нанял бы американско-еврейского адвоката. А раз он обращается таким образом, значит хочет представить себя жертвой политических репрессий и надеется, что американцы за него вступятся», — пояснил Погребинский в интервью газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, пока рано говорить о побеге Порошенко, он может еще вернуться.

«Однако много сигналов, что нет. Официально — он отправился в отпуск», — заключил политолог.

Напомним, против Порошенко расследуется уже целая серия из 13 уголовных дел. Госбюро расследований Украины подтвердило, что дел не меньше 11-ти. Сам экс-президент, хотя и побывал уже на одном допросе, все равно утверждает, что против него не заведено ни одного дела. Правда, не во всех этих расследованиях олигарх фигурирует лично. Некоторые больше касаются его бизнеса или его ближайших соратников.

Так 20 мая инициатор большинства дел против Порошенко, бывший глава администрации президента , юрист Андрей Портнов подал в ГБР заявление о госизмене — «спланированных и противоправных» действиях Петра Порошенко в ноябре (отправил в район Керченского пролива три военных судна). Производство закрыто 17 июля, но это решение было немедленно обжаловано в суде.

22 мая Портнов передал в ГБР заявление об отмывании средств и неуплате налогов на заводе «Кузня на Рыбальском» (легализация 300 млн долларов через офшоры). 9 июля, как напоминают те же «Вести», в ГПУ поступило ходатайство следователей об аресте акций и всего имущества завода. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его бизнесмену Сергею Тигипко . Это дело пока доставляет Порошенко больше всего хлопот — по этому поводу ему уже пришлось ходить в ГБР на допрос.

23 мая в ГБР зарегистрировано заявление об отмывании «украденных у армии средств через офшор».

24 мая в ГБР зарегистрировано заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов Петром Порошенко при регистрации канала «Прямой».

27 мая Портнов обратился с еще одним заявлением — о «попытке узурпации судебной власти», а именно — уже после поражения на выборах президент назначал членов органов системы правосудия.

4 июня Портнов заявил, что намерен изучить роль главы Кассационного гражданского суда Бориса Гулько. Суть претензии — «по заданию администрации президента Гулько созывал съезды органов судейского самоуправления с целью избрания подконтрольных Порошенко членов Высшего совета правосудия, Высшей квалифкомиссии судей и судей Конституционного суда». Правда, пока не сообщалось о том, что Портнов уже подал по этому поводу официальную жалобу.

12 июня — с подачи Портнова ГБР открыло дело, причем не только против Порошенко, но и против спикера Верховной рады Андрея Парубия — «в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции» и «незаконного назначения» членов правительства.

15 июня в ГБР направлено заявление о необходимости расследования участия Порошенко и экс-главы СБУ Василия Грицака в выдворении из Украины ее гражданина Вячеслава Кобалева (Платона), которому аннулировали паспорт и отправили в Кишинев в 2016 году, где тот был осужден.

26 июня в ГБР передано заявление о преступлениях замглавы администрации президента Алексея Филатова и главы Высшей квалифкомиссии судей Сергея Козьякова , суть — «преступления против правосудия с целью узурпации власти», а именно — «в 2014–2019 гг. осуществляли согласованные и системные действия, направленные на достижения контроля над судебной системой».

3 июля в ГБР направлено заявление о преступлении, фигурант — опять спикер Парубий, «более трех лет не подписывавший проголосованный закон об установлении ответственности за коррупцию в оборонной сфере».

5 июля в ГБР зарегистрировано ходатайство по факту вывода из Международного инвестбанка (принадлежит Порошенко) с 17 по 21 мая (даты инаугурации Зеленского) средств — «три раза по одному миллиону долларов США, прямо физически и именно наличными». ГБР начало изучать информацию 6 июня.

10 июля Портнов сообщил о завершении сбора данных о раздаче Виталием Кличко столичной земли без необходимого разрешения Киевсовета. Повестка Кличко на допрос вручена на 26 июля.