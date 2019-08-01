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Кличко допросили по делу о махинациях с землёй 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэра Киева Виталия Кличко допросили по делу о возможных махинациях, связанных с арендой земли в Киеве.
«Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля», — цитирует агентство «Укринформ» спикера Государственного бюро расследований Анжелику Иванову.
По словам Ивановой, мэр был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных незаконных действиях во время заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.
Ранее Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Украина , В мире , Другое , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Укринформ , Киев
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