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На Украины завершили расследование по делу Ющенко 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины завершила расследование по делу третьего президента страны Виктора Ющенко, которого подозревают в присвоении резиденции "Межигорье", и собирается передать материалы в суд после того, как сторона защиты ознакомится с ними, сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ведомства Андрей Радионов.
Ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ведомство просит суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Печерский районный суд в Киеве отказался арестовывать имущество Ющенко. Генпрокуратура обжаловала это решение. Однако Печерский районный суд Киева повторно отказал в аресте имущества Ющенко.
"Объявлено о завершении расследования. На этой неделе, уже во вторник, первый раз адвокаты знакомились с материалами дела", — сказал Радионов агентству УНН.
Он добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времени президентства Ющенко, в частности, речь идет об одном из бывших премьер-министров.
"Далее будем обращаться с обвинительным актом, когда они (адвокаты — ред.) закончат ознакомление. Материалов — томов 50, плюс-минус", — добавил он.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.
"Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов.
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Украина , В мире , Виктор Ющенко , Виктор Янукович , Андрей Радионов , Лариса Сарган , Сергей Горбатюк , Генпрокуратура РФ
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