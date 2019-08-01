Украине напророчили восстановление промышленности через 40 лет

По его словам, темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в шесть раз — с плюс трех до плюс 0,5 процента. «При таких темпах восстановления украинская промышленность выйдет на уровень 2013 года только в 2060-м, да и то при условии сохранения сегодняшней благоприятной для Украины конъюнктуры на внешних рынках», — заключил политик. Левочкин добавил, что общие объемы промышленного производства в первом полугодии 2019 года составили всего 81,8 процента от того, что было произведено в промышленности за аналогичный период 2013 года. Он почитал эту ситуацию катастрофической.

В июле замглавы администрации президента Украины Алексей Гончарук рассказал как в стране будут проходить экономические реформы. В частности, планируется провести приватизацию госкомпаний. Также экономическая реформа затронет железную дорогу и почту.