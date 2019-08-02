В уничтожении могил бойцов АТО на Украине нашли «руку Кремля»

Разрушение могил бойцов Антитеррористической операции (АТО) на кладбище в Новоград-Волынском (Житомирская область) является спланированной провокацией России . Об этом в своем Facebook-аккаунте заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Черная весть о вандализме на могилах наших бойцов в Новоград-Волынском. Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками предателей — пятой колонны внутри страны, — написала она.

По данным «Украинской правды», нападение на кладбище в Новоград-Волынском произошло в ночь на 1 августа. Всего было повреждено 16 памятников, три из них — на местах захоронений бойцов АТО. Возбуждено дело по статье 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Сейчас идет поиск причастных к разгрому.

Официальный Киев не раз обвинял Россию в инцидентах, происходящих на Украине. Так, в октябре 2018 года местные власти разглядели «российский след» во взрывах на складах Минобороны . Кроме того, Служба безопасности Украины рассматривала в числе других версию о возможной диверсии.