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В уничтожении могил бойцов АТО на Украине нашли «руку Кремля» 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Разрушение могил бойцов Антитеррористической операции (АТО) на кладбище в Новоград-Волынском (Житомирская область) является спланированной провокацией России. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Черная весть о вандализме на могилах наших бойцов в Новоград-Волынском. Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками предателей — пятой колонны внутри страны, — написала она.
По данным «Украинской правды», нападение на кладбище в Новоград-Волынском произошло в ночь на 1 августа. Всего было повреждено 16 памятников, три из них — на местах захоронений бойцов АТО. Возбуждено дело по статье 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Сейчас идет поиск причастных к разгрому.
Официальный Киев не раз обвинял Россию в инцидентах, происходящих на Украине. Так, в октябре 2018 года местные власти разглядели «российский след» во взрывах на складах Минобороны. Кроме того, Служба безопасности Украины рассматривала в числе других версию о возможной диверсии.
В сентябре того же года в Киеве заявили, что лишение уже бывшего президента Петра Порошенко звания почетного гражданина итальянской Вероны было срежиссировано Кремлем. По мнению украинских дипломатов, успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Министерство обороны , СБУ
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