Украина без будущего: украинцы разъезжаются, правительство в восторге

Украинский Минфин отрапортовал, что в стране из-за оттока рабочей силы растут зарплаты и рекордно снизился уровень безработицы. Как следует из макроэкономического обзора Министерства за июль, постоянно работают за рубежом 3,2 миллиона украинцев — это 18% всего экономически активного населения страны или почти каждый пятый работоспособный украинец

В ведомстве отмечают, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы на Украине . Так, в июне 2019 года количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до 3 человек — это самый низкий показатель за последние годы.

По мнению чиновников Минфина, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в стране. Так, в мае 2019 года темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

Европа выкачивает трудовые ресурсы

Стоит напомнить, что единой системы сбора данных о трудовой миграции на Украине нет, и доподлинно не известно, сколько украинцев выехали из страны на заработки. По различным оценкам, за пределами Украины трудится от 3 до 8 миллионов украинцев.

В начале 2019 года на украинском рынке труда эксперты отметили новое явление — дефицит рабочей силы, поразивший именно те профессии, которые востребованы в ближнем зарубежье.

При этом количество зарубежных вакансий сокращаться и не думает, а к Польше , ставшей уже привычным местом работы для многих украинцев, присоединилась Чехия . Важно, что чехи, как и конкурирующая с Польшей за украинского работника Германия , предлагают более высокие зарплаты.

За рубежом украинцы получают зарплату, которая в 2-3 раза выше, чем на родине. При этом крайне малый процент «заробитчан» работают на должностях, соответствующих их уровню квалификации. Большинство мужчин за границей трудятся на стройке или сезонными рабочими на полях, женщины — домашними работницами.

Например, количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза , увеличилось за год практически на 100%. И лидируют среди них граждане Украины.

А количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полутора миллиона человек.

По оценкам Польского союза предпринимателей и работодателей, для сохранения текущих темпов роста польской экономике потребуется еще 5 млн рабочих в следующие 20 лет. На эти места будут претендовать украинцы.

Нет повода для оптимизма

Экономический аналитик Александр Рябоконь, оценивая ситуацию, не видит больших поводов для оптимизма.

«Даже несмотря на стабильно декларируемый Нацбанком рост объемов денежных переводов (16% в первом полугодии) от трудовых мигрантов и его якобы благотворное влияние на стабильный рост номинальных цифр ВВП страны.

Что касается цифр Минфина. В условиях крайне затянувшегося отсутствия общей переписи населения Украины оценивать как общее количество населения, так и категорию экономически активного можно только с условной достоверностью. Потому что каждый пятый или каждый шестой, или четвертый… экономически активный украинец является трудовым мигрантом — это все довольно условное заявление.

К тому же само понятие "экономически активное население" (по методике Минсоцполитики тоже) охватывает весьма широкую возрастную категорию населения — от 15 до 70 лет. Думаю, излишне подробно останавливаться на том факте, почему, например, возрастные категории 15-22 и 45-70 лет имеют свою специфику и довольно условную экономическую активность на практике.

К тому же последняя возрастная категория явно не конкурентная на внешних трудовых рынках», — рассказал в эксклюзивном комментарии для Украина.ру Александр Рябоконь.

По его мнению, даже цифра в 3,2 млн трудовых мигрантов, постоянно находящихся за пределами Украины, это приподнятая крышка из кипящего трудового котла.

«Да, сейчас есть временный положительный эффект, однако в будущем (когда большинство мигрантов вернётся назад не в столь цветущем возрасте) неминуемо уже "повышение градуса" в пенсионном социальном "котле"», — пояснил экономический аналитик.

Что касается роли конкуренции за трудовые ресурсы между украинскими и зарубежными работодателями в росте зарплаты на Украине, то этот факт не стоит переоценивать, считает эксперт.

«С одной стороны, гораздо более значимым фактором в декларируемом росте зарплат являлось повышение минимальной зарплаты на 12% весной сего года.

А с другой, повышение некоторыми украинскими работодателями зарплат вне объективно обоснованных факторов (роста производительности труда, квалификации персонала и т.д.) является прямым путем к усилению дисбаланса как на трудовом рынке вообще, так и в вопросе оплаты труда между регионами и секторами экономики Украины в частности.

Вряд ли этот процесс будет стимулом для общего выхода украинской экономики из кризиса», — подчеркнул Александр Рябоконь.

Безвозвратные потери

В отличие от западных европейских соседей, которые являются участниками общего рынка труда ЕС и могут компенсировать трудовой дефицит за счёт позитивной трудовой миграции из стран Азии, Африки и Восточной Европы, Украина не может рассчитывать на подобное замещение утраченных трудовых ресурсов.

Те государства, которые готовят экономический рост и заботятся о конкурентоспособности, обязательно стараются приумножить квалифицированную рабочую силу, не забывая и о других составляющих — благоприятном бизнес-климате, инвестициях, инновациях, модернизации.

Что же происходит, если трудовой квалифицированный потенциал сокращается, как на Украине? Очевидно, что при таких условиях все разговоры о будущем росте, удачных реформах и процветающей стране напрасны.

Если вдруг при благоприятных обстоятельствах возникнут шансы восстановления флагманов украинской индустрии, которые сейчас переживают глубокий кризис, основной проблемой для них станут квалифицированные кадры.

Работники, которые пошли на чужие хлеба несколько лет назад, не вернутся на родную проходную. Совсем безнадежное дело — люди, пережившие длительную безработицу. Специалисты считают, что после двух-трех лет бездеятельности государство практически теряет людей как рабочую силу.

Их нужно будет готовить заново.

В скором времени строить самолеты и корабли, учить, лечить и сеять хлеб будет некому. Нехватка трудовых ресурсов влечет за собой дефицит бюджета, недостаточные суммы средств на социальные программы, здравоохранение, обучение молодежи, содержание пенсионеров. И всё это разрушает государство.