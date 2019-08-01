Пластырь из сала. Как будут лечить генетических украинцев у Зеленского (Деловая столица, Украина)

Реформу системы здравоохранения Украины могут ждать большие перемены. Новая команда Минздрава разрабатывает сугубо украинские методы лечения, рассчитанные только на украинские гены. Не очень понятно, правда, как действуют на генетических украинцев зарубежные лекарства, а многие заболевания на Украине лечат только ими. Автором этой идеи стал Михаил Радуцкий , без пяти минут министр здравоохранения.

Несколько лет назад украинцы потешались над министром культуры России Владимиром Мединским , который нашел у русского народа одну лишнюю хромосому. Именно ее наличием чиновник объяснил тот факт, что Россия сохранилась и развивается «после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой». На самом деле наличие лишней хромосомы (всего их в должно быть 47) — это геномная патология, более известная как синдром Дауна. Люди с таким синдромом, как правило, безобидные, чего не скажешь о русском народе.

Зато украинцам теперь есть чем ответить на этот гениальный прорыв в деле нацеобразования. Так, советник президента Зеленского Михаил Радуцкий заявил, что международные протоколы лечения украинцам не подходят.

«Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными», — отметил Радуцкий.

Никто бы не удивился, если бы автором этого изречения был кто-то из новоизбранных слуг народа, у которых кроме школы никакого образования-то и нет (а таких почти полтора десятка). Но о генетических различиях в течении болезней заявил основатель сети медицинских клиник «Борис» Михаил Радуцкий, которого называют одним из главных претендентов на кресло министра здравоохранения.

Воображение так и рисует, как новая команда Минздрава разрабатывает новые, сугубо украинские методы лечения, рассчитанные только на украинские гены. Судя по высказыванию Михаила Радуцкого, должна быть особая украинская раса. Во всем мире, правда, нация — понятие сугубо политическое, да и ученые вообще в последнее время говорят, что конкретные расы выделить невозможно, но кто на такие мелочи внимание обращает. Раз у украинцев особое течение болезней, то и медицинская помощь им требуется особая. К примеру, лечение пластырями из сала, дезинфекция самогонкой или борщевая диета. Не очень понятно, правда, почему во всем мире симптомы, например, кори и пневмонии одинаковы и лечат эти болезни одинаково, что в Руанде, что в США, но у нас свой путь и какой-то там международный опыт нам вовсе не указ. Не очень понятно, правда, как действуют на генетических украинцев лекарства, сделанные за границей, а многие заболевания у нас лечат только ими. Вопрос также в том, подойдут ли украинские протоколы для лечения представителей нацменшинств, а также всяких иностранных туристов, если им вдруг вздумается заболеть в Украине. Справедливости ради стоит отметить, что идея адаптировать протоколы к украинским реалиям на самом деле не лишена смысла, вот только речь должна идти об изменениях, связанных с техническим оснащением больниц, а не генетическими особенностями украинцев.

А может, течение болезней и вправду зависит от генов — что европейцу хорошо, то азиату — верная смерть? Не мог же человек, которого прочат в министры здравоохранения, дезинформировать вверенное ему население! Загвоздка в том, что Радуцкий скорее предприниматель от медицины, чем медик — высшего профильного образования у него нет. В молодости он окончил Киевское медучилище № 2, несколько лет проработал фельдшером в бригаде скорой помощи — поговаривают, именно в то время ему пришла в голову мысль, что за вызов неотложки можно брать деньги. А потом судьба занесла Радуцкого в «Киевконцерт», где он работал заместителем директора, а заодно сколотил капитал для основания клиники «Борис». Сначала клиника занималась тем, что отправляла пациентов на лечение в Израиль, а после начала и сама предоставлять медуслуги. Она же стала пионером в вопросе предоставления платной скорой помощи. Лишь в середине 2000-х Радуцкий получил документ о высшем образовании — диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности «физическая реабилитация».

В таком свете пассаж о различном лечении для представителей различных рас уже вызывает не ужас, а понимание. Ну, не знаком чиновник с разными узкими медтерминами, так у него для этого врачи есть. Главное, что он деньгами распоряжаться умеет — раз сеть частных клиник построил, то и в Минздраве порядок наведет.

На самом деле заявление Радуцкого о расах — не единственное, вызывающее недоумение. В последнее время он очень критически отзывается о медреформе, у истоков которой стоял лично. Ульяна Супрун даже посвятила отдельный пост претензиям Михаила Радуцкого к реформированию системы отечественного здравоохранения.

Пока никто не берется прогнозировать, что ждет украинские больницы после формирования нового Кабмина и принятия бюджета на следующий год. В команде Зеленского реформу хоть и критикуют, но при этом отмечают, что не все в ней так уж и плохо, вот только ревизию провести не помешало бы. Пока это похоже на попытку остановить для техосмотра паровоз, несущийся из точки А в точку Б на всех парах. Насколько успешной будет такая попытка и не превратится ли паровоз после техосмотра в пароход — вопрос риторический. Впрочем, пластырей из сала у нас на всех хватит.

Деловая столица, Украина