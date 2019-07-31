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Новые маршруты для посещения Чернобыля разработали на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ©РИА Новости/Стрингер
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Чернобыле разработало новый маршрут ее посещения. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что маршруты являются водными и проходят по рекам Припять и Уж.
Как отмечается, их появление инициировали туристические операторы из-за роста числа посетителей. Этот показатель за последние 5 лет вырос в десять раз.
Таким образом, исполняется указ президента Владимира Зеленского о развитии туризма в районе Чернобыля.
Ранее сообщалось, что Зеленский открыл Чернобыль для туристов.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Чернобыль
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