Новые маршруты для посещения Чернобыля разработали на Украине

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Чернобыле разработало новый маршрут ее посещения. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что маршруты являются водными и проходят по рекам Припять и Уж.

Как отмечается, их появление инициировали туристические операторы из-за роста числа посетителей. Этот показатель за последние 5 лет вырос в десять раз.

Таким образом, исполняется указ президента Владимира Зеленского о развитии туризма в районе Чернобыля.

Ранее сообщалось, что Зеленский открыл Чернобыль для туристов.