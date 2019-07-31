Служба безопасности Украины потребовала проверить видеоролик, созданный министерством информационной политики, на котором показывают карту Украины без Крыма, передает портал "Украинские новости".
Отмечается, что пропагандирующий посещение Украины ролик был показан в международном аэропорту "Борисполь".
На 48-й секунде видеоролика во время слов "Запомните, право слышать родной язык не исчезает, когда вы когда вы пересекаете границу" появляется графическое изображение стран мира с их границами.
На карте изображена территория Украины с украинский флагом, Крыма на карте нет совсем.
Ранее в магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.