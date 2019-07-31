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На Украине проверят карту без Крыма 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: © РИА Новости. Алексей Куденко
Служба безопасности Украины потребовала проверить видеоролик, созданный министерством информационной политики, на котором показывают карту Украины без Крыма, передает портал "Украинские новости".
Отмечается, что пропагандирующий посещение Украины ролик был показан в международном аэропорту "Борисполь".
На 48-й секунде видеоролика во время слов "Запомните, право слышать родной язык не исчезает, когда вы когда вы пересекаете границу" появляется графическое изображение стран мира с их границами.
На карте изображена территория Украины с украинский флагом, Крыма на карте нет совсем.
Ранее в магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Украина , В мире , СБУ , Республика Крым
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