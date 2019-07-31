На Украине проверят карту без Крыма

Отмечается, что пропагандирующий посещение Украины ролик был показан в международном аэропорту "Борисполь".

На 48-й секунде видеоролика во время слов "Запомните, право слышать родной язык не исчезает, когда вы когда вы пересекаете границу" появляется графическое изображение стран мира с их границами.

На карте изображена территория Украины с украинский флагом, Крыма на карте нет совсем.

Ранее в магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.