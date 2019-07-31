«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского

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«Кто главный здесь?» Зеленского возмутил прием в Черкассах 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что на его встречу с депутатами в Черкасской области не пустили всех желающих.
Свое выступление политик начал с критики местных чиновников.
"А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?" — цитирует его телеканал 112 Украина.
Также Зеленского удивили слова депутата Михаила Мушиека, обвинившего областного прокурора во взяточничестве.
"А вы просто начали, что прокурор взяточник? Это не новость для каждой области", — отметил президент.
Зеленский не раз критиковал региональных чиновников. В частности, в начале июля украинский лидер выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания, узнав, что тот ранее был судим по статье о разбое. Сам Годунок назвал случившееся недоразумением.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Ярослав Годунок , Черкассы
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