«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского

«Кто главный здесь?» Зеленского возмутил прием в Черкассах

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что на его встречу с депутатами в Черкасской области не пустили всех желающих.

Свое выступление политик начал с критики местных чиновников.

"А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?" — цитирует его телеканал 112 Украина.

Также Зеленского удивили слова депутата Михаила Мушиека, обвинившего областного прокурора во взяточничестве.

"А вы просто начали, что прокурор взяточник? Это не новость для каждой области", — отметил президент.