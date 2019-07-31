«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского

«Кто главный здесь?»: Зеленский раскритиковал чиновников

Украинский лидер остался недоволен тем, что на его встречу с депутатами областного совета пустили не всех желающих.

«А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?» — поинтересовался он.

Затем Зеленский вступил в перепалку с депутатом Михаилом Мушиеком, который начал свое выступление с обвинения местного прокурора во взяточничестве.

«А вы просто начали, что прокурор взяточник? Это не новость для каждой области», — заметил президент.

После этого Зеленский упрекнул Мушиека в том, что в области «совсем нет у вас дорог», и отметил, что они с ним могут и дальше «друг другу играть в пинг-понг», но победа окажется не на стороне депутата.