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Украинский политик раскритиковал Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал планы команды президента Украины Владимира Зеленского по снятию моратория на продажу земли, так как это может привести к риску потери суверенитета страны.
Кива написал в своем Facebook, что украинцев доводили до обнищания 27 лет, чтобы забрать землю, «которая кормит семьи, целые села, города».
«Землю, которая позволяет выжить фермерам, что-то вырастить и даже продать на экспорт. Но ее постоянно все хотят продать. И команда Зеленского, в угоду западным партнерам, готова воплотить этот план, открыв рынок земли уже до конца этого года», — заявил политик.
«Многие скажут, что же тут плохого, люди смогут получить денег, которых им катастрофически не хватает, чтобы выжить сегодня? А я скажу, что это просто уничтожит нашу страну. Мы рискуем потерять суверенитет. Сегодня многие готовы продать землю за копейки, а уже завтра вокруг нас будут выжженные поля и вымершие села», — добавил Кива.
По его словам, новая власть не понимает реальных последствий и пытается угодить иностранным партнерам, «которые заботятся о благополучии своих стран, не об Украине».
Это заявление Кива сделал после сообщения замглавы офиса президента Алексея Гончарука о том, что мораторий на продажу земель будет отменен к концу текущего года, о чем уже ведутся переговоры со Всемирным банком.
Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пригрозил спалить Верховную раду из-за решения ЕСПЧ, признавшего нарушением прав человека мораторий на продажу сельхозземель на Украине.
Напомним, два года назад у здания украинского парламента собрался многотысячный митинг с призывами остановить внедрение рынка продажи земель сельскохозяйственного назначения, они просили продлить мораторий.
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Комментарии1
Украина , В мире , Илья Кива , Олег Ляшко , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , ЕСПЧ , Всемирный Банк , Верховная Рада
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