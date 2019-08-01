К чему могут привести экономические реформы Зеленского

После того, как будет сформирован новый кабинет министров, правительство Украины начнёт масштабные экономические реформы в стране. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук . По его словам, власти намерены снять мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, а также начать приватизацию госбанков и других активов. По мнению экспертов, подобные шаги помогут Киеву лишь в краткосрочной перспективе, но при этом сделают украинскую экономику почти полностью зависимой от иностранных игроков.

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена провести масштабные экономические реформы в стране после того, как будет сформирован новый кабинет министров. Об этом рассказал в интервью агентству Bloomberg заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук. Как отмечают украинские СМИ со ссылкой на источники в окружении главы государства, именно он является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра в новом правительстве Украины.

По словам Гончарука, Киев должен заключить новое соглашение с Международным валютным фондом , чтобы заменить истекающую в этом году кредитную сделку.

«МВФ — это наш стратегический партнёр», — цитирует Гончарука Bloomberg.

Кроме того, Гончарук сообщил, что команда Владимира Зеленского намерена запустить в стране масштабную программу приватизации государственных активов.

«В первую очередь следует продать банки», — заявил чиновник.

Затем, по его словам, программа приватизации может з