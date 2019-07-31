Украина будет всегда мстить России за Крым

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Сколько еще по времени Украина будет мстить за Крым

И 88% респондентов уверены в том, что она будет мстить за него всегда, поскольку обида на Россию у Украины очень сильная.

7% опрошенных считают, что месть будет продолжаться более двух лет, но однажды Украина перестанет выставлять Россию врагами.

3% россиян думают, что мстить за Крым Украина будет не более двух лет (с этого момента).

2% респондентов дают годовой срок. По их мнению, когда Зеленский освоится на президентском посту, тогда и отрегулируются вопрос с Крымом.

Всего в опросе приняли участие 9 293 человека.

Представитель президента Украины Антон Кориневич, занимающийся вопросами Крыма, заявил, что новое руководство страны не возобновит поставки воды на полуостров.

После присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Первоначально Киев объяснял их техническими проблемами, но затем начал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность в размере 200 тысяч долларов, возникшую в 2013 году.