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Украина будет всегда мстить России за Крым 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Сколько еще по времени Украина будет мстить за Крым?
И 88% респондентов уверены в том, что она будет мстить за него всегда, поскольку обида на Россию у Украины очень сильная.
7% опрошенных считают, что месть будет продолжаться более двух лет, но однажды Украина перестанет выставлять Россию врагами.
3% россиян думают, что мстить за Крым Украина будет не более двух лет (с этого момента).
2% респондентов дают годовой срок. По их мнению, когда Зеленский освоится на президентском посту, тогда и отрегулируются вопрос с Крымом.
Всего в опросе приняли участие 9 293 человека.
Представитель президента Украины Антон Кориневич, занимающийся вопросами Крыма, заявил, что новое руководство страны не возобновит поставки воды на полуостров.
После присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Первоначально Киев объяснял их техническими проблемами, но затем начал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность в размере 200 тысяч долларов, возникшую в 2013 году.
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Украина , Республика Крым
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