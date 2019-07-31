Zaxid (Украина): их ждет подполье

Zaxid (Украина) . Оказалось, что большая часть так называемых патриотов Украины любит свою страну исключительно небескорыстно. Те, кто «нацарствовал» миллиардные состояния, уже пакуют чемоданы. За сменой управленческих элит последуют изменения в гуманитарной сфере. При этом реформаторов обвинят в антиукраинской деятельности те, кто ничего не делал, а только десятилетиями осваивал бюджет, предупреждает автор издания

Вот и завершился еще один важный этап электоральной революции на Украине. Те, кто почти за тридцать лет стали закостенелым истеблишментом Украины, должны начинать паковать чемоданы. Вот только «выход» у них будет разным. Кто-то окончательно переселится в «теплые» края и наконец воссоединится с семьей. Для кого-то закончится вахта по расхищению Украины, тогда они достанут паспорта других стран и попытаются раствориться в самых дорогих районах Вены , Лондона, Мадрида . Но это будет только с теми, кто «нацарствовал» на любви к Матери-Украине миллиардные состояния. Хотя проблемы будут и у них. Возможно, кто-то даже сядет, или же заплатит за свободу большей частью своих огромных состояний.

Однако сегодня речь не о них. Сегодня речь о самых великих патриотах Украины, обслуживавших клептократический режим и прикрывавших его своими известными именами. Не хочется считать, что это была банальная монетизация своего имени, но то, что известные писатели, ученые, моральные авторитеты не могли не видеть окружающей реальности — факт. Значит, видели и не замечали. Не замечали даже ради будущего Украины, потому что в их представлении Украина была связана только с ними самими и их видением.

Речь идет о тех, кто принимая от власти награды и почести, осознавал, что все те «заслуженные» и «народные» — чистейший «совок». Что все те звания, титулы, ордена, награды, дипломы и членство в союзах — махровая советчина. Но назначенные для обслуги только и могли, что обслуживать. Постсоветская номенклатурная интеллигенция тесными рядами сплотилась вокруг власти только ради того, чтобы до народа даже крошки не долетело с барского стола, то есть из государственного бюджета. Они продолжали «любить» уже не «советскую родину», а самостоятельную Украину до глубины ее государственного бюджета. Они любили Украину за деньги, за преференции, за свое монопольное право на нее.

Бездарные писатели, единственной заслугой которых было то, что они писали на украинском языке и при этом требовали государственную финансовую поддержку для «спасения украинского слова». Причем, ассоциировали это «слово» исключительно со своим творческим продуктом: графоманским, архаичным и посредственным. Чтобы не оставаться ненужными и на обочине, посредственные писатели превратились в идеологических бойцов и уже там доказывали, с максимальной выгодой для себя, преданность Украине.

«Заслуженные журналисты» — эта формулировка (а это официальное звание) всегда вводила в ступор, поскольку задачей журналиста было не выслуживаться, а ровно наоборот — быть общественным контролером власти. И еще один вопрос, у кого и что они заслужили? Так вот, эти приспособленцы, чтобы оставаться при деле, всякий раз бросались защищать верховную власть и олигархов, при этом, выливая ведра грязи на тех, кто еще сохранил остатки критического мышления. Доходило до абсурда, когда, работая на каналах откровенных врагов Украины, они объясняли свои действия очень ограниченным рынком труда. Вдумайтесь, это нормально работать на врага, получая у него зарплату, но считать, что в душе остаешься патриотом? Здесь не о квалификации или убеждениях идет речь.

Или десятилетиями, имитируя академическую деятельность, выпрашивать у государства финансирование на никому не нужные гуманитарные проекты. Еcли же они кому и нужны, то невозможны к исполнению с тем составом лжеученых. Можно долго дискутировать о практической ценности для государства и общества многих исторических, экономических, философских и политологических исследований. Однако если по их окончании никто не то что добровольно не возьмется читать этот «труд», но и коллеги по цеху не станут этого делать, о чем то это говорит. Но каждый второй из этих «корифеев», представляя из себя мыслителя, просто своими банальностями засоряет окружающий эфир. А если попытаться реформировать, изменить, уволить, то такой крик о наступлении на «украинское» поднимется, что лучше бы и не трогать. Но теперь придется.

Определенная надежда на серьезные изменения в гуманитарной сфере появилась после революции достоинства. Но кланово-олигархическая система с помощью своих прикормленных трубадуров: публичных интеллектуалов, моральных авторитетов и пламенных журналистов, смогла затуманить людям глаза. И, повторюсь, почти никаких изменений не произошло. Одним из первых сигналов об отсутствии изменений послужило название комитета Верховной рады , отвечающего за гуманитарную политику, — комитетом культуры и духовности. Эта архаическая «духовность», которой нет в словарях современных народов, и стала маркером, указывая на то, что советская шароварщина превыше всего.

Поэтому и президент Национальной академии наук — столетний старец. Поэтому и аппарат академии «сжирает» львиную долю государственного финансирования. Но мы не наблюдаем громких протестов, особенно со стороны патриотической общественности. Это потому, что на самом деле патентованный патриотизм — гарантия ничего не делать, но исправно получать оплату. Да, мизерную по сравнению с другими странами, но за имитацию вообще не стоит платить, не так ли?

Подытоживая этот блок, следует отметить, что именно люди интеллектуального труда должны были бы исследовать и анализировать общественные процессы и публично делиться своими результатами. Бить тревогу, когда появляется угрожающая тенденция или происходит сознательная подмена понятий. Общественная функция интеллигенции заключается не в обслуживании очередной власти, а в том, чтобы объяснять массам суть сложнейших процессов. А что имеем мы? Есть академические институты экономики, но нет экономической науки, у которой была бы хоть какая-то связь с реальностью. Есть институты и факультеты философии, но нет философии. Есть исторические факультеты и институты истории, но нет не искусственной, а осмысленной истории Украины. О фрагментарной и национально-патриотической истории для «воссоединения сердец» вообще не говорится.

И вот именно с таким контингентом патриотической интеллигенции имеем теперь дело. Согласится ли она на радикальные изменения, коренные реформы и сокращение балласта? Категорически — нет! Если новая власть возьмется реформировать гуманитарную сферу, то над Украиной повиснет «вавилонский плач» и рев от негодования и протестов. И больше всего будут обвинять молодых реформаторов в антиукраинской деятельности и покушении на Украину, именно патентованные патриоты. Те, кто ничего не делал, а только десятилетиями пользовался. Реформы действительно станут для них концом карьеры. И будет в тренде, если их «Украина» как можно быстрее исчезнет.

Только вот что делать с гуманитарной интеллигенцией? Тем более что почти вся она на последних двух выборах сделала решительную ставку на президента Порошенко и его концепт Украины. Голосование в масштабах целого государства показало, насколько эта интеллигенция далека от проблем людей и общества, в каких огромных изменениях нуждается гуманитарная сфера государства. Так что смена управленческих элит — это только половина дела. И похоже на то, что из среды старой патриотической интеллигенции украинское государство больше не будет привлекать себе кадры. Но кто возглавит профильные министерства, кто будет работать в соответствующих комитетах Верховной рады? Ясно только одно, там больше не будет патентованных патриотов и старых имитаторов. Придут молодые, прагматичные люди, которые захотят реализоваться как успешные менеджеры и которые не будут планировать, например, строительство гиперлупа. Просто этим молодым людям не надо будет прикрываться громкими историческими именами, украинские граждане и без этих виртуальных танцев доверили им власть.

Как-то неожиданно быстро оказалось, что старая проверенная гуманитарная обслуга новой украинской власти не нужна. А значит, пришло время для рационального, а не истерично-эмоционального подведения итогов. Только куда денется целая армия гуманитариев, которые жили по любви и пугали общество, что без их ума оно одичает, потеряет адекватность и Украину? Период объединения их в своеобразные учреждения социального обеспечения, которые почему-то назывались академическими институтами, университетами, творческими союзами, истек. Время от времени из этой среды еще будут слышны пафосные голоса, что они Украину не отдадут, будут бороться и никогда не сдадутся. Что же им посоветовать? Пусть уходят в подполье и переходят на самоокупаемость, потому что государственного финансирования за любовь к Украине больше не предвидится.