Названо точное количество уголовных дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 11 уголовных производств в отношении экс-президента страны Петра Порошенко . Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Порошенко «выбрал странную тактику информационной защиты» и противоречит сам себе.

По словам Трубы, Порошенко утверждает, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель. Также экс-президент отказывается признать, что уголовные производства существуют, и одновременно говорит о «странных и глупых вопросах следователей».

«Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает», — отмечает глава ГБР.

25 июля Петр Порошенко явился в ГБР на допрос. После допроса бывший украинский лидер заявил журналистам, что ни в одном из уголовных производств он не является фигурантом.