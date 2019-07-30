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Названо точное количество уголовных дел против Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 11 уголовных производств в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Порошенко «выбрал странную тактику информационной защиты» и противоречит сам себе.
По словам Трубы, Порошенко утверждает, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель. Также экс-президент отказывается признать, что уголовные производства существуют, и одновременно говорит о «странных и глупых вопросах следователей».
«Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает», — отмечает глава ГБР.
25 июля Петр Порошенко явился в ГБР на допрос. После допроса бывший украинский лидер заявил журналистам, что ни в одном из уголовных производств он не является фигурантом.
Украина , В мире , Петр Порошенко
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