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Госбюро расследований Украины подтвердило 11 уголовных дел против Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств, заявил глава украинского Госбюро расследований Роман Труба.
Труба заявил в Telegram, что Порошенко выбрал «странную тактику информационной защиты» — пока адвокат бывшего президента Украины «просит перенести допрос на несколько недель», сам экс-глава государства «говорит, что не получал повестки на допрос».
Кроме того, Порошенко заявляет, что «директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия», но «вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной» приходит к Трубе и требует допросить «здесь и сейчас».
Труба отметил, что Порошенко заверяет, будто «производств в ГБР не существует», но жалуется на «странные и глупые вопросы следователей».
«Что значит это упорное отрицание действительности?» — заявил глава ГБР, добавив, что Порошенко прекрасно известно о всех уголовных производствах.
Напомним, против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
При этом сам Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.
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Украина , В мире , Роман Труба , Петр Порошенко
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