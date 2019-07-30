Суд в Киеве оставил под стражей экс-начальника ПВО бригады ДНР

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского суда об аресте до 25 августа экс-командира ПВО подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Снежного Владимира Цемаха

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 29 июня 2019 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения», — заявили в апелляционной инстанции.

В начале июля адвокат Роман Гонтарев сообщил, что суд в Киеве арестовал Цемаха на 60 суток.

Родственники Цемаха подтвердили, что он был похищен украинскими спецслужбами.