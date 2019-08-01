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В Госдуме нашли способ оставить Украину на плаву 

News.ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
В четверг, 1 августа, депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек задался вопросом, что поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому удержаться на плаву? Ответ, без сомнения, удивит многих. Особенно в Украине. Конечно же, если до них каким-то чудом долетят слова российского депутата.
В последних числах июля в Киеве в очередной раз заговорили о приближающемся крахе украинской государственности. Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина может перестать существовать уже через три года. И все из-за политических экспериментов.
За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу «кажется», что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами? — поинтересовался Кива.
С ним тут же согласился депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он отметил, что предпочитает не комментировать действия «гения современного мышления» Кивы, но именно в этом высказывании он с ним солидарен.
У нас парламент формирует правительство, правительство отвечает за все экономические и социальные результаты страны. Поэтому я абсолютно не уверен, что недельные уроки для «Слуги народа», для нового парламентского большинства, увенчаются каким-то успехом. Учитывая то, что почти 200 человек не имеют высшего образования, — подчеркнул Мураев.
И тут на помощь команде Зеленского решил прийти российский депутат. Он через СМИ попытался объяснить, что и как нужно делать новому президенту Украины.
Для Зеленского сегодня одна из главных целей — выработать четкий механизм заявлений и комментариев, который позволит ему лавировать на зыбком информационном поле Украины. Его главная цель — удержаться на плаву, — считает Бальбек.
При этом депутат выразил надежду, что Зеленский и его окружение не просто барахтаются в воде, пытаясь не утонуть, а уже приступили к разработке новой информационной политики. В первую очередь, в отношении РФ. Киев, считает Бальбек, оказывается, зондирует почву.
Киевские власти приступили к разработке новой информационной политики по отношению к России. Это объясняет скандальные и порой противоречивые заявления политиков из окружения президента Украины Владимира Зеленского в отношении российской темы. Они зондируют почву, чтобы понять, где Москва готова промолчать или стерпеть, а где находятся красные линии, заход за которые Кремль воспринимает как угрозу национальной безопасности, — цитирует РИА Новости российского депутата.
Правда, в Киеве далеко не все политики, в отличии от Бальбека, верят в мудрость команды Зеленского. К примеру, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сегодня заявил, что решил объединиться с мэром Киева Виталием Кличко «против нашествия зеленой чумы».
Сегодня я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединиться для того, чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал так (поднятый вверх большой палец — прим. news.ru). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы, — заявил Ляшко на своей странице в Facebook.
Возможно, они бы позвали в свою компанию и экс-президента Петра Порошенко. Но тот «объединяться» явно не хочет. Продолжая считать, что всем на Украине заведуют не Ляшко или Кличко. Даже не Зеленский. А Вашингтон.
В четверг «Вести Украина», основываясь на данных своих источников, объявили, что Порошенко обратился к лоббистским компаниям США с просьбой помочь с уголовными делами на Украине. Ведь в Киеве, все активнее обсуждают сценарии ареста бывшего президента. Издание не исключает, что, если власти США не помогут, то возможен «сценарий Саакашвили», когда Порошенко покинет пределы страны. «Например, выедет на лечение. Или в Лондон, где закрепилась часть его окружения, — цитирует „Вести Украина“ политолога Алексея Якубина.
Тем временем, сам Зеленский в четверг на своей странице в Facebook опубликовал фотографию, на которой он занимается спортом.
Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро! — написал он.
Тут не поспоришь — остаться на плаву куда проще, если находишься в хорошей форме. Чего, правда, точно не скажешь про Украину. Ей бы кто „спорт“ хотя бы по утрам прописал!
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Комментарии
Украина , В мире , Илья Кива , Руслан Бальбек , Виталий Кличко , Евгений Мураев , Олег Ляшко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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