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«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому 

РИА Новости + ещё 5 41 минуту назад
Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Кличко неэффективен на своей должности, утратил контроль над положением дел в городе и не имеет поддержки в горсовете. По мнению Богдана, Кличко, как представителю старой власти, следует подать в отставку с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Мэр Киева назвал подобное заявление чушью и некомпетентностью.
"Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан — о каких новых стандартах в политике можно говорить?" — заявил он.
Мэр украинской столицы также отметил, что не руководит Блоком Петра Порошенко.
"Киеврада работает прозрачно, эффективно, без "смотрящих", выражаясь языком руководителя вашего офиса", — отметил Кличко.
Помимо этого он потребовал объяснить заявления Богдана о взятках, которые назвал сплетнями и безосновательной ложью.
"Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, я борюсь за самоуправление, за киевлян", — заключил Кличко.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что Богдан попросил уволить Кличко, который занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с 2014 года.
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Комментарии6
Украина , Видео , В мире , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Киев
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