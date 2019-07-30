Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

Ранее Порошенко заявил, что на внеочередных парламентских выборах против его партии "Европейская солидарность" работала полиция и "организованные группы" внутри страны.

"В интервью "Украинской правде" Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиция". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать— и поэтому он проигрывает", — написал Аваков на своей странице в Facebook во вторник.

По его мнению, Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, а "любому честному человеку".

"Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе — чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги… У нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных — нет иного выхода — как желать успеха (президенту Украины Владимиру — ред.) Зеленскому!.. И помогать ему", — добавил Аваков.