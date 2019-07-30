Трамп не считает кумовством возможное назначение сына президента Бразилии послом в США

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает проявлением кумовства возможное назначение Эдуарду Болсонару — сына президента Бразилии Жаира Болсонару — послом этой страны в Соединенных Штатах. Такое мнение он выразил во вторник во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома по возвращении из штата Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span.

"Я очень рад в связи с этим назначением

Нет, я не считаю, что это кумовство, потому что его сын очень помог ему в [предвыборной] кампании, его сын выдающийся", — сказал Трамп.

Ранее президент Бразилии заявил, что не исключает возможности назначения своего сына послом в США. Прежний глава бразильской дипмиссии в Вашингтоне Сержиу Амарал, работавший в этом качестве с 2016 года, покинул свой пост в апреле 2019 года.