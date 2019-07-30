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Трамп не считает кумовством возможное назначение сына президента Бразилии послом в США 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает проявлением кумовства возможное назначение Эдуарду Болсонару — сына президента Бразилии Жаира Болсонару — послом этой страны в Соединенных Штатах. Такое мнение он выразил во вторник во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома по возвращении из штата Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span.
"Я очень рад в связи с этим назначением
Нет, я не считаю, что это кумовство, потому что его сын очень помог ему в [предвыборной] кампании, его сын выдающийся", — сказал Трамп.
Ранее президент Бразилии заявил, что не исключает возможности назначения своего сына послом в США. Прежний глава бразильской дипмиссии в Вашингтоне Сержиу Амарал, работавший в этом качестве с 2016 года, покинул свой пост в апреле 2019 года.
Эдуарду Болсонару, третий сын бразильского лидера, в настоящее время занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне нижней палаты парламента Бразилии. Глава Белого дома во время апрельского визита Болсонару в Вашингтон публично хвалил сына бразильского лидера. Болсонару-младший сопровождал отца на встрече с Трампом в Овальном кабинете, на которую не были приглашены главы внешнеполитических ведомств. Данный факт получил негативное освещение в бразильских СМИ.
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Комментарии1
Украина , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Статьи , США , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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