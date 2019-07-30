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В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: ТАСС
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" — сказал Кива.
Политик отметил, что если Украина сможет "пережить" 2020 год, то это будет "большой победой", потому что в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку простых граждан.
Он также выразил сожаление, что украинские власти систематически пытаются выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и нравиться МВФ, игнорируя нужды граждан страны.
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Комментарии
Украина , Илья Кива , ЕС , Международный валютный фонд , Госдеп США , Киев
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