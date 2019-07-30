В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" — сказал Кива.

Политик отметил, что если Украина сможет "пережить" 2020 год, то это будет "большой победой", потому что в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку простых граждан.